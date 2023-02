"The Multiverse Awaits – Coca-Cola and Marvel”

Podczas trwania kampanii na sklepowych półkach czeka na konsumentów limitowana edycja napojów. Dostępne są butelki z dwoma (jeden dla Coca-Cola Zero Cukru i jeden dla Coca-Cola Original Taste) oraz puszki z sześcioma nowymi, ekskluzywnymi wzorami Marvela – trzy dla Coca-Cola Zero Cukru i trzy dla Coca-Cola Original Taste – przedstawiające ikony superbohaterów: Kapitana Amerykę, Lokiego, She-Hulk, Iron Mana, Czarną Panterę i Czarną Wdowę.

Kampania będzie wspierana przez działania marketingowe, obejmujące nową reklamę, emitowaną w telewizji, kinie oraz na platformach streamingowych, a także działania w digitalu oraz kampanię out-of-home.

Moc atrakcji bez wychodzenia z domu

Najnowszy projekt Coca-Cola przygotowany we współpracy z The Walt Disney Company, skupia się na dostarczeniu swoim odbiorcom odrobiny Prawdziwej Magii, m.in. poprzez dostęp do niezwykłych doświadczeń w multiwersum Marvela. Podnosząc poziom rozrywki w domu, podczas spędzaniu czasu wśród przyjaciół i rodziny, Coca-Cola przygotowała wyjątkową loterię dla fanów Marvela i nie tylko – użytkownicy aplikacji CokeApp, po zeskanowanie kodu QR umieszczonego na wybranych produktach Coca-Cola, Fanta oraz Sprite mogą skorzystać z wielu atrakcji, mając tym samym szansę na zdobycie ekskluzywnych nagród, które uatrakcyjnią wieczór filmowy spędzany w domu z bliskimi. Do wygrania są m.in. sprzęt high-tech w postaci telewizora lub tableta, maszynka do popcornu oraz gadżety inspirowane bohaterami Marvela.

Nagrodą główną jest jedyna w swoim rodzaju, trzydniowa wycieczka do Disneyland Paris oraz nowo otwartego Marvel Avengers Campus. Zwycięzcy będą mogli przeżyć niesamowite przygody w otoczeniu swoich ulubionych superbohaterów oraz skorzystać z zapierających dech w piersiach atrakcji, takich jak rollercoaster „Avengers Assemble: Flight Force”. Loteria potrwa do 11 kwietnia 2023 r., a wygrać może każdy, pod warunkiem ukończenia 18. roku życia.

Brama do multiwersum Marvela

Kampanii towarzyszy również reklama telewizyjna, której akcja rozgrywa się w niepozornym sklepie na rogu ulicy. Dzieje się tam coś tak niesamowitego, że świat zatrzymuje się na chwilę, aby być świadkiem rozgrywających się wydarzeń. Przechodnie gromadzą się i przypatrują w zdumieniu migoczącym światłom i intensywnemu blaskowi promieniującemu z okien. Nie wiedząc co dokładnie się dzieje, młoda kobieta stworzyła szczelinę w przestrzeni i czasie poprzez prosty akt otwarcia zimnej puszki Coca-Cola Zero Cukru. Jak się okazuje, nie była to zwykła puszka – czekała na właściwą osobę, która otworzy bramę umożliwiającą jej podróż do niesamowitego Marvel Avengers Campus w Disneylandzie w Paryżu.

Współpraca, która tworzy Prawdziwą Magię

Wspólne działania marek Coca-Cola i The Walt Disney Company zostały zapoczątkowane ponad 60 lat temu i rozwijają się do dziś. Współpraca ucieleśnia filozofię marki Coca-Cola o Real Magic™, wprowadzonej wraz z globalną platformą w 2021 roku. Jest ona zakorzeniona w przekonaniu, że Prawdziwa Magia pojawia się w niespodziewanych momentach, podnosząc codzienność do rangi niezwykłości.

i Autor: Materiały prasowe Coca-Cola