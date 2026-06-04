Tłumy na Miejskim Dniu Dziecka. Teraz Czyściochy ruszą w trasę!

To była zapowiedź tego, co wciąż przed nami! Pora na Czyściochowe tournée - prawdziwą tradycję, na którą z niecierpliwością czekają dzieci i rodzice w całej Polsce! Czyściochy po raz kolejny ruszają w trasę, by dostarczać najmłodszym radość, inspirować do zabawy i uczyć higienicznych nawyków. Wstęp na wszystkie pikniki jest bezpłatny i wolny.

Po majowym Mini Rossmann Run i Dniu Dziecka, Czyściochy wyruszają w wakacyjną podróż!

W trasie odwiedzimy:

6 czerwca, Rajd Mikołajki, plaża między postami przy ul. Okrężnej, godziny 11:00-16:00.

27 czerwca, Dnia Morza, Ustka, promenada przy porcie, godziny 10:00-15:00.

Lipiec:

4 lipca, Piknik Lata z Radiem, Górna Rówień Krupowa w Zakopanem, godziny 11:00–16:00

18–19 lipca, Dni Pyskowic, godziny 11:00–16:00

25–26 lipca, Urodziny Łodzi, Plac Wolności, godziny 11:00–16:00

Sierpień:

1 sierpnia, Piknik Lata z Radiem, Termy Poddębice, godziny 11:00–16:00

8 sierpnia, Piknik Lata z Radiem, Park Ludowy w Lublinie, godziny 11:00–16:00

15 sierpnia, Piknik Lata z Radiem, Park im. Jana Starosty w Mrozach, godziny 11:00–16:00

22 sierpnia, Piknik Lata z Radiem, Centrum Wypoczynku i Rekreacji „Kantoria” w Tarnowie, godziny 11:00–16:00

Tradycyjnie w Strefie Czyściochowa czekać będzie masa atrakcji. Dzieci będą mogły porozmawiać z bohaterami serii, poszaleć na wielkich dmuchańcach oraz wziąć udział w kreatywnych warsztatach „zrób to sam”. W programie projektowanie czapek, robienie gniotków oraz przestrzenne kolorowanki. Wraz z marką Plum! Czyściochowo dzieci będą mogły zrobić własne kule do kąpieli i żele pod prysznic. Wybrać ich kolor i zapach i stworzyć swoją etykietę.

Nie zabraknie także konkursów z nagrodami, naukowego show, tańców i animacji scenicznych do lubianych Czyściochowych piosenek.

Na dzieci czekają także kolorowe fryzury, malowanie twarzy i tatuaże aerograficzne (natryskowe). Miłośnicy aktywnej zabawy będą mogli pobawić się wielkimi bańkami mydlanymi oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia w specjalnych fotostrefach.

Rossmann nie zapomina o maluszkach. W specjalnej strefie sensorycznej dla najmłodszych znajdą się m.in. piaskownica, plac zabaw, wodne tatuaże oraz kolorowanka XXL.

Na uczestników czeka również słodki poczęstunek – lody.