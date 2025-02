Tłusty Czwartek po królewsku w Lidlu

Już teraz zakop to w doniczce z zamiokulkasem. Roślina będzie lepiej rosnąć, a liście staną się bardzie zielone i zdrowsze. Domowy nawóz do zamiokulkasa

Wylej pod krzaczki borówki w marcu, a latem obrodzi słodkimi owocami. Bogata w azot odżywka pobudzi krzewy do wzrostu. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Od 24 do 26 lutego, przy zakupie sześciu pączków wieloowocowych, cena jednej sztuki to 0,79 zł1/75 g, 80 g/szt.! Natomiast cena jednego pączka spadnie do 0,39 zł/75, 80 g/szt. jeśli kupimy 12 szt.! Dla tych, którzy lubią klasykę w najlepszym wydaniu, Lidl Polska przygotował tradycyjne faworki w supercenie 8,99 zł/200 g/opak. – kruche, lekkie jak piórko i posypane delikatnym cukrem pudrem. Miłośnicy pączków mogą wybierać spośród kultowych smaków, a czekają na nich: pączek z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową (2,59 zł/82 g/szt.), pączek z nadzieniem wiśniowym (4,99 zł/145 g/szt.) czy nadzieniem karmelowym (2,99 zł/90 g/szt.). Dla poszukiwaczy nowych doznań sieć przygotowała pączkowe kreacje rodem z najlepszych cukierni świata. Pączek Dubai (6,99 zł/110 g/szt.) to połączenie pistacjowego nadzienia, czekoladowej polewy i chrupiącego ciasta kataifi. Fani pistacji docenią również pączka z nadzieniem pistacjowym - przy zakupie 12 szt., cena spadnie do 2,99 zł2/90 g/szt.!

Pączek lemon curd (3,99 zł/90 g/szt.) doda trochę egzotyki do codzienności, a pączek truskawkowy (5,99 zł/120 g/szt.) zachwyci liofilizowaną truskawką na wierzchu. A co dla fanów kremowych nadzień? Na lidlowych półkach znajdziemy pączki deli mascarpone (3,49 zł/90 g/szt.) i pączki kokosowe (4,99 zł/110 g/szt.). Wszystkie te warianty są dostępne od poniedziałku, 24 lutego.

W ofercie nie mogło zabraknąć też donutów! Od 24 do 27 lutego można skorzystać z promocji „2+1 za grosz”, w której trzeci, najtańszy donut można dostać za przysłowiowego grosika. Wybierać można spośród klasyków, takich jak donut czekoladowy, pinky z różową polewą i białą posypką czy intensywnie jagodowy, a także pieczonych wariantów: kokosowego, karmelowego i toffi.

