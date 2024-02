To imię dla dziewczynki o wyjątkowym znaczeniu rozkochało w sobie rodziców. Wywodzi się z języka duńskiego i oznacza bystre, zaradne dziecko. Znaczenie imion dla dziewczynek

To imię dla dziewczynki o wyjątkowym znaczeniu rozkochało w sobie rodziców. Oznacza "moja"

W ostatnich latach wśród popularnych imion dla dzieci w Polsce zdecydowanie królują te tradycyjne. W czołówce można znaleźć imię Zosia, Marysia czy Hania. Jednak wbrew modzie są także rodzice, którzy stawiają na imiona nietypowe. Jednym z nich jest krótkie imię dla dziewczynki, które skradło serca rodziców w Polsce. W 2023 roku otrzymało je 1232 dziewczynek. Prawdopodobnie powstało ono od duńskiego zdrobnienia imienia Maria, jednak korzeni można doszukiwać się również w języku włoskim, gdzie oznacza "moja". Chodzi o imię dla dziewczynki Mia. Jaką osobowość ma kobieta, która je nosi?

Znaczenie imienia Mia. Jaką ma osobowość?

Zgodnie ze znaczeniem imion, Mia to osoba niezwykle przebojowa, bystra i zaradna. Już jako dziecko chętnie angażuje się we wszelkie przedsięwzięcia w przedszkolu i szkole. Już w dzieciństwie, widać po niej sporą śmiałość i zdolności do kierowania grupą. Jest szczera, niezależna i pewna siebie. Zawsze robi to, na co ma ochotę, bez względu na opinię innych. Mimo to ludzie ją uwielbiają. Jest osobą pełną życia, ma wiele pomysłów, jednak nie zawsze ma czas na ich realizację. Chętnie pomaga innym, jest wrażliwa na cierpienie.