Tak ma na imię pierwszy noworodek urodzony w Polsce w 2024 roku. Urodził się 15 sekund po północy. Nadano mu imię o ogromnej mocy. To imię oznacza "silny" i "zdeterminowany"

Blue Monday 2024 to najbardziej przygnębiający dzień w roku. Czym jest i o co w nim chodzi?

To dziś

Wsypuję tylko 2 łyżki do bębna, a moje pranie pięknie pachnie. Wyjmuję świeże i czyste ubrania. Sposób na pachnące pranie

To pierwsi obywatele Polski urodzenie w 2024 roku. Gdzie urodziło się pierwsze dziecko w 2024?

Gdzie urodziło się pierwsze dziecko w 2024 roku? Te maluchy przyszły na świat w pierwszych minutach 2024 roku. Dzieci urodzone na przełomie 30 grudnia i 1 stycznia choć dzielą minuty, to zgodnie z kalendarzem rodzą się w różnych latach. Co roku wiele osób zastanawia się, które dziecko zostało pierwszym obywatelem Polski w nowym roku. Portal gazeta.pl podawał, że jednym z pierwszych dzieci z 2024 roku mógł być Tymon urodzony minutę po północy w Mikołowie. Teraz okazuje się, że być może prześcignął go nowy mieszkaniec Bielin w powiecie kieleckim. Chłopiec urodził się już 15 sekund po północy. - Przyszedł na świat przez cesarskie cięcie. Mama miała wskazania medyczne, odeszły jej wody płodowe i szybko trzeba było działać – powiedziała dla portalu echodnia.eu, Anna Mazur-Kałuża, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szczęśliwi rodzice wybrali dla synka wyjątkowe imię. Ma ono wielką moc i oznacza pracowitość.

To imię zdominuje rankingi w 2024 roku? Imię dla chłopca, która oznacza siłę

Wszystko wskazuje, że moda na nietypowe i obcobrzmiące imiona się powoli kończy. Rodzice coraz częściej wybierają tradycyjne, polskie imiona dla swoich dzieci. Chłopiec, którzy przyszedł na świat 15 sekund po północy w Kielcach otrzymał imię Franciszek. Imię Franciszek już od kilku lat zyskuje na popularności i być może zdominuje ranking imion w 2024 roku. Franciszek jest osobą upartą, która się nie poddaje. Jest krytyczne wobec siebie i innych. Cechuje go ambicja oraz siła. Ceni sobie tradycje i nie ściga się z modą. Mężczyzna o imieniu Franciszek to dobry materiał na męża. Uznaje się, że imię Franciszek pochodzi od włoskiego wyrazu francesco, które oznacza „Francuza” lub „Francuzika”. Według wielu domysłów Franciszek może też pochodzić od św. Franciszka z Asyżu.

Zobacz także: Ma 102 lata i jest prawdziwą ikoną stylu. "Nigdy nie będę ubierać się jak babcia"