To moja najlepsza odżywka na jesień do skrzydłokwiatu. Rozrósł się już na cały parapet, a sąsiadki patrzą z zazdrością. Skrzydłokwiat zazieleni się w kilka dni

Jesiennie odżywka do skrzydłokwiatu. Natychmiastowo postawi roślinę "na nogi"

Kwiaty doniczkowe bez problemu można odżywiać jesienią. Dzięki temu lepiej przetrwają one chłodniejsze dni. Największą bolączką miłośników kwiatów jesienią i zimą jest suche powietrze. Grzejniki wysuszają powietrze, co przekłada się na kondycję kwiatów. Zdecydowana większość roślin doniczkowych lubi nieco wilgotne powietrze. Zadbaj o nawilżenie powietrza. Jeżeli nie masz elektrycznego nawilżacza powietrze możesz powiesić na grzejnikach mokre ręczniki. W ten sposób parując będą delikatnie nawilżać powietrze w pomieszczeniu.

Jesienna odżywka do skrzydłokwiatu bazuje na sezonowym warzywie. Chodzi o dynię. Jej pestki to niezwykle bogactwo witamin. Świetnie sprawdzają się one właśnie w formie odżywki do kwiatów. Pestki dyni zawierają mnóstwo witamin takich jak fosfor, potas, mangan, magnez oraz bor. Składniki te świetnie poprawiają kondycję roślin. Wzmacniają system korzeniowy i stymulują do wzrostu.

Jak przygotować jesienną odżywkę do skrzydłokwiatu z pestek dyni?

Przygotuj 4 łyżki pestek dyni i zalej je 1/2 przegotowanej i odstanej wody. Całość odstaw na około jedną dobę, a następnie zmiksuj. Powstałą masę przecedź przez gęste sito. W ten sposób uzyskasz świetną odżywkę do skrzydłokwiatu. Nie musisz jej już dodatkowo rozcieńczać. Podlewaj nią skrzydłokwiat raz na dwa tygodnie, a szybko zauważysz pierwszy efekty. Alternatywą dla takiej odżywki jest podlewania skrzydłokwiatu wodą po gotowaniu dyni. W ten sposób również rewelacyjnie odżywisz kwiat. Wystarczy, że odstaną wodą będziesz podlewać roślinę. Pamiętaj, że woda nie może być solona, w innym przypadku nie nadaje się do podlewania kwiatów. Unikaj również podlewania ciepłym wywarem. Może on poparzyć korzenie i zaczną one gnić.

