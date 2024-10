To najbardziej niebezpieczny numer telefonu. Nigdy go nie odbieraj i pod żadnym pozorem nie oddzwaniaj. Konsekwencje mogą być poważne

Lista najbardziej niebezpiecznych numerów telefonu. Pod żadnym pozorem ich nie odbieraj

Telefon z nieznanego numeru w dzisiejszych czasach nie jest niczym nadzwyczajnym. Wiele osób jednak z zasady decyduje się na nieodbieranie połączeń z numerów, które nie znają. Najczęściej telefony z nieznanych nam numerów wykonują konsultanci różnych firm. Czasem kończy nam się umowa na telefon, czasem dzwoni bank, a czasem po prostu ktoś próbuje na wcisnąć jakąś nową usługę. Takie telefony, choć uciążliwe nie są niebezpieczne. Inaczej jest w przypadku tych numerów telefonu. Ich lepiej nie odbierać, a już zdecydowanie nie oddzwaniać. Mowa o numerach z zagranicy. O ile nie czekamy na numer z zagranicy to takie połączenie przychodzące powinno być alarmujące. Mogą to być oszuści, którzy próbują wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Większość niebezpiecznych numerów telefonu zarejestrowana jest poza Europą. Oddzwanianie na numery zarejestrowane poza Europą może Cię także słono kosztować, a minuta połączenia będzie bardzo droga.

Tych numerów telefonu nie odbieraj:

Za potencjalnie niebezpieczne uchodzą numery zaczynające się cyfra 247, 535 (mogą to być połączenia z Kuby), 261 (połączenie z Madagaskaru), 675 (Papua Nowa Gwinea ), 242 (Kongo) czy 690 (Nowa Zelandia).

Niebezpieczne SMS-y. Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych

W ostatnim czasie oszuści coraz częściej wysyłają SMS-y, które mają nas skłonić do podania danych osobowych, a nawet haseł do bankowości elektronicznej. Takie SMS-y najczęściej przypominają wiadomość z poczty lub od kuriera o wstrzymanej paczce z powodu braku płatności lub danych osobowych. Zazwyczaj podany jest również link, która przekierowuje nas na stronę przygotowaną przez oszustów. Pod żadnym pozorem nie podawaj żadnych danych osobowych. Podejrzane SMS-y możesz przekierować na numer 8080. Trafią one do analityków CERT Polska, którzy zdecydują o dopisaniu podejrzanej domeny do listy ostrzeżeń. Każde zgłoszenie może pomóc ochronić tysiące innych użytkowników.