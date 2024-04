To najważniejszy zabieg, jakie musisz wykonać wiosną na hortensji. Gdy puszczają nocne przymrozki zawsze robię to z moją hortensją. Odwdzięcza mi się kwiatami wielkości arbuzów

Ten test ujawni Twój prawdziwy wiek mentalny. Przyjrzyj się uważnie i zobacz, co tam widzisz. Odpowiedź wyjawi, ile lat ma Twój umysł

Hortensja ogrodowa to bujny i okazały krzew, który można spotkać w wielu polskich ogrodach. jest prosta w pielęgnacji i latem zachwyca swoimi dużymi, okrągłymi kwiatami. Aby krzew miał wystarczająco dużo miejsca do wzrostu i rozkwitania należy go regularnie przycinać. Zabieg przycinania hortensji przeprowadzamy wczesną wiosną, tuż po ostatnich nocnym przymrozkach. Wiosną należy wycinać martwe i uschnięte pędy. Dzięki temu hortensja będzie mogła się lepiej rozrastać. O tej porze roku warto również uciąć zaschnięte i state kwiatostany po kwiatach z zeszłego sezonu. Nie ucinaj ubiegłorocznych pędów. Hortensja wypuszcza kwiaty na zeszłorocznych pędach.

Pielęgnacja hortensji w ogrodzie. O tym nie powinien zapominać żaden ogrodnik

Hortensja wymaga regularnego podlewania. Jest to szczególnie ważne w suche i upalne dni. Krzewy podlewaj wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy zajdzie słońce. W ten sposób unikniesz spalenia liści promieniami słonecznymi. Pielęgnacja hortensji to także regularne nawożenie. Pierwsze odżywienie krzewów powinno być wykonywanej wczesną wiosną, przed etapem wzrostu rośliny. Hortensja lubi zakwaszoną glebę o pH od 4,5 do 5,5. Świetnie sprawdzi się domowy nawóz z fusów po kawie. Ziemia pod hortensję powinna być przepuszczalna oraz zawierać próchnicę.

