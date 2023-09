To najzdrowszy grzyb w polskich lasach. Mało osób wie o jego istnieniu. Dodawano go do eliksirów miłosnych. Dziś wspomaga leczenie reumatyzmu

Spis treści

Jak wygląda sromotnik smrodliwy?

Sromotnik smrodliwy w swojej dojrzałej formie ma falliczny kształt. Jego wysokość sięga do 6 cm oraz ma do 5 cm szerokości. Jest pokryty śluzem i ma żeberkową budową przypominającą smardza. Trzon grzyba jest biały i gąbczasty. Uchodzi za grzyb niejadalny z uwagi na swój nieprzyjemny zapach przypominający padlinę. Co innego w przypadku młodych osobników sromotnika smrodliwego. Nazywane także czarcim jajem niedojrzałe formy grzyba są pożądane przez wytrwanych grzybiarzy. Młode osobniki mają kulisty kształt i przypominają jajo.

Sromotnik smrodliwy - właściwości

Jest to grzyb, który w Polsce został jako jeden z pierwszych objęty ochroną gatunkową. Jednak po pewnym czasie znów zaczął obradzać polskie lasy i ochronę zdjęto. Dziś ponownie można cieszyć się jego walorami smakowymi. Sromotnik smrodliwy w swojej niewykształconej formie nazywanej czarcim jajem uchodzi za prawdziwy rarytas w wielu krajach Europy. We Francji oraz w Niemczech wykorzystywany jest jako przyprawa dodawana do kiełbas. Czarcie jajo można również marynować oraz dodawać do sosów. Co ciekawe, z tego gatunku grzyba przygotowuje się również nalewki, które stosuje się zewnętrznie oraz wewnętrznie. Ten pierwszy sposób wspomaga gojenie ran, odleżyn oraz pomaga w bólach reumatycznych. Picie nalewek z czarciego jaja stosuje się w chorobach nerek, astmie, gruźlicy oraz w leczeniu nadciśnienia.

Sromotnik smrodliwy - przesądy

Sromotnik okryty jest złą sławą z uwagi na podobną nazwę do muchomora sromotnikowego. Wiele osób błędnie utożsamia go właśnie z tym bardzo trującym muchomorem. Nie zawsze jednak tak było, w średniowieczu sromotnik smrodliwy był bardzo popularny. Z uwagi na jego falliczny kształt wykorzystywano go do eliksirów miłości.

