To nie tylko uciążliwy chwast. Zobacz, jak działa na jelita i wypadające włosy

Ten pospolity gatunek kryje w sobie potężne właściwości prozdrowotne i niesłusznie zyskał miano wyłącznie bezużytecznego chwastu.

Sproszkowana forma dostarcza organizmowi ogromnych ilości błonnika, który skutecznie reguluje procesy trawienne i niweluje problem zaparć.

Obecność licznych minerałów oraz witamin sprawia, że roślina doskonale radzi sobie z hamowaniem utraty włosów i poprawą ich kondycji.

Powszechnie uważa się ją za wyjątkowo problematycznego intruza na działkach i w przydomowych ogródkach. Z uwagi na parzące właściwości liści pokrzywy staramy się jej jak najszybciej pozbyć i omijamy szerokim łukiem. Tradycyjna medycyna ludowa od setek lat czerpie jednak z jej dobroczynnego wpływu na ludzki organizm. Odpowiednia obróbka zmienia tę roślinę w niezwykle cenny element naszego codziennego jadłospisu. Najwięcej korzyści przynosi spożywanie jej w postaci wysuszonej i sproszkowanej. Taka forma pozwala zatrzymać kluczowe witaminy, mikroelementy i substancje czynne wspierające nasze zdrowie. Gotowy proszek można z powodzeniem dosypywać do owocowych koktajli, porannych jogurtów czy domowych zup.

Właściwości lecznicze pokrzywy. Jak działa na jelita i wypadające włosy?

Eksperci najchętniej zwracają uwagę na zbawienne działanie tego gatunku w kontekście funkcjonowania układu pokarmowego. Sproszkowany susz dostarcza ogromnych dawek błonnika niezbędnego do prawidłowej pracy jelit. Roślina wykazuje delikatne właściwości przeczyszczające, co znakomicie sprawdza się przy uciążliwych wzdęciach i zaparciach. Zawarte w niej substancje aktywne stymulują produkcję soków żołądkowych, a to bezpośrednio przekłada się na lepsze przyswajanie wartości odżywczych z pokarmu. Kuracja oparta na tym naturalnym składniku przynosi ogromną ulgę pacjentom zmagającym się z przewlekłymi dolegliwościami żołądkowymi. Przyspieszony metabolizm skutecznie redukuje również nieprzyjemne uczucie ciężkości odczuwane po obfitych posiłkach. Gatunek ten stanowi ponadto sprawdzoną broń w walce z utratą włosów, z którą borykają się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Obecność żelaza, krzemu, cynku oraz witamin z grupy B, a także A, C i K potężnie stymuluje osłabione cebulki. Krzem bezpośrednio odbudowuje strukturę kosmyków i przywraca im naturalną elastyczność. Dodatkowym atutem jest regulacja pracy gruczołów łojowych ograniczająca nadmierne przetłuszczanie się fryzury.

Domowe sposoby na wykorzystanie pokrzywy. Przepis na zdrowy napar i maseczkę

Zmielone liście doskonale komponują się z wieloma codziennymi daniami, takimi jak gęste sosy, smoothie, a nawet wyrabiane w domu ciasto na pizzę i chleb. Inną bardzo popularną metodą spożycia jest przygotowanie tradycyjnego naparu. Wystarczy zalać jedną łyżeczkę zielonego proszku gorącą wodą i odczekać kwadrans do pełnego naciągnięcia. Taki gorący napój można bezpiecznie spożywać do trzech razy w ciągu dnia. Zmielona roślina świetnie odnajduje się również w roli naturalnego kosmetyku. Po wymieszaniu proszku z odrobiną wody powstaje gęsta pasta, którą należy równomiernie rozprowadzić na skórze głowy oraz całej długości włosów. Pielęgnacyjną miksturę spłukuje się po upływie pół godziny. Ten darmowy dar natury zdecydowanie zasługuje na stałe miejsce w naszych domach, zastępując drogeryjne preparaty i apteczne suplementy na trawienie.

Zbiory pokrzywy powinny zawsze odbywać się na terenach wolnych od zanieczyszczeń miejskich i z dala od ruchliwych ulic. Osoby leczące się z powodu chorób układu krążenia oraz przewlekłych schorzeń nerek muszą bezwzględnie skonsultować chęć stosowania takiej kuracji ze swoim lekarzem prowadzącym.