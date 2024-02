To urządzenie zużywa prądu za setki złotych. Polacy zimą korzystają z niego nałogowo i przez to płacą wysokie rachunki Jak można zaoszczędzić na prądzie?

Podczas porządków wrzucam to do sedesu. Zostawiam na noc, a rano muszla klozetowa jest lśniąco czysta. Działa lepiej niż profesjonalny płyn do WC. Sposób na czyszczenie toalety

Ceny prądu 2024. Które urządzenia zużywają najwięcej prądu?

Według przyjętych przepisów ceny prądu przez pierwszą połowę 2024 roku zostały zamrożone. Nie wiadomo jeszcze, jak będą kształtowały się ceny we drugiej połowie bieżące roku, jednak eksperci wskazują, że trzeba przygotować się na podwyżki. W takiej sytuacji wiele Polaków szuka oszczędności na rachunkach. Aby zaoszczędzić na prądzie warto wiedzieć, które urządzenia zużywają go najwięcej. Za największego pożeracza prądu w naszych mieszkaniach uchodzi płyta elektryczna (ok. 800 zł rocznie). Niewiele mniej prądu zużywa lodówka (ok. 150 zł rocznie) oraz zmywarka (ok 150 zł rocznie). Jeżeli chcesz zaoszczędzić na prądzie to Twoi pierwszym krokiem powinna być wymiana żarówek. Najbardziej oszczędnie jest oświetlenie LED.

To urządzenie zżera prądu za 300 zł rocznie, a zimą Polacy notorycznie z niego korzystają

Jakość powietrza w Polsce budzi wiele zastrzeżeń. Nic dziwnego zatem, że coraz popularniejsze stały się oczyszczacze powietrza. To urządzenia, które filtrują powietrze w domu. Sprawdzają się one zwłaszcza u alergików i osób z chorobami górnych dróg oddechowych. Wiele osób zastanawia się, ile prądu zużywa oczyszczacz powietrza. Przy regularnym używaniu może to być całkiem spora sumka. Według szacunków ekspertów oczyszczacz powietrza może zużywać prądu za około 10 groszy dziennie, co daje wynik około 360 zł rocznie. Wyliczenia obejmują urządzenie, które pracuje nieprzerwanie całą dobę.

