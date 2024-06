Too Good To Go świętuje 5. urodziny plakatem z... resztek jedzenia

Zamiast do ciasta mieszam to z płynem do naczyń. Ekologiczny oprysk na mączniaka, który zabije grzyba! Usunie grzybnie z roślin i uratuje każdy kwiat. Domowy oprysk na mączniaka

Po pięciu latach w Polsce z aplikacji Too Good To Go korzysta 3,5 mln użytkowników. Każdego dnia mogą odbierać nadwyżki jedzenia w formie Paczki Niespodzianki z ponad 6 200 miejsc takich jak kawiarnie, piekarnie, warzywniaki, sklepy wielkopowierzchniowe czy stacje paliw. To rozwiązanie, dzięki któremu wygrywają wszyscy. Użytkownicy cieszą się dobrym jedzeniem za mniej, a biznesy spożywcze nie odnotowują strat. Zwycięska jest również planeta. Każda uratowana Paczka Niespodzianka (1kg) to uniknięte emisje CO2e i oszczędność zasobów: 810 litrów wody i 2.8 m2 gruntów, które nie zostały wykorzystane na marne.

Resztki jedzenia? To się nie może zmarnować!

W Polsce aż 60% jedzenia, czyli 92 kg na osobę rocznie, marnuje się w naszych domach. Najczęściej w wyrzucamy pieczywo (62,9%), świeże owoce (57,4%), warzywa (56,5%), wędliny (51,6%) i napoje mleczne (47,3%). Dlatego z okazji 5. urodzin Too Good To Go inspiruje do niemarnowania jedzenia plakatami wyprodukowanymi z… resztek jedzenia. Do produkcji papieru, z którego wykonano plakaty, wykorzystano pozostałości m.in. cytrusów, kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych, kawy, wiśni czy winogron. Plakat to “ściągawka” i zbiór przydatnych trików na przechowywanie żywności w domu. Zdobyć je może każdy.

Jak otrzymać plakat z resztek jedzenia?

8 czerwca podczas Targu Śniadaniowego na warszawskim Żoliborzu powstanie strefa Too Good To Go. Kto powiedział, że jedzeniem nie można się bawić? Goście pikniku nie tylko będą mieli okazję wygrać plakat, ale także uczestniczyć w live cookingu, prowadzonym przez Sylwię Majcher. Eko-edukatorka przygotuje śniadanie i lunch bez resztek, wykorzystując zmarniałe produkty, które na pierwszy rzut oka mogłyby wydawać się bezużyteczne.

Od 10 czerwca do końca miesiąca w warszawskiej kawiarni STOR Café dostępny będzie urodzinowy stolik Too Good To Go. Wystarczy przy nim usiąść i… połączyć kropki (dosłownie).

W dniach 17-23 czerwca plakaty zostaną dołączone do Paczek Niespodzianek sieci kawiarni Green Cafè Nero, Costa Coffee a także do wybranych paczek od North Food, MOD dounts, Wege Siostry, Pan Pomidor, Vege Kiosk, Il Panificio Bakery & Coffee, Pracownia Smaku, Nakielny, Mocno Nadziane.

W dniach 24-28 czerwca na Instagramie Too Good To Go zorganizowany zostanie konkurs. Misją Too Good To Go od początku działalności jest inspirowanie do niemarnowania żywności. 5. urodziny to idealny moment, by uczcić imponujący wynik 11 000 ton jedzenia, które nie trafiło do kosza dzięki naszym zaangażowanym użytkownikom i partnerom. To również świetna okazja, by przypomnieć, że nawet małe codzienności mogą mieć ogromny wpływ - mówi Anna Podkowińska-Tretyn, Country Directorka Too Good To Go.

Już od 5 lat Too Good To Go prowadzi działania edukacyjne w Polsce i realnie przyczynia się do zmniejszenia skali marnowanego jedzenia. Globalnie ratuje 4 posiłki na sekundę. W tym samym czasie aż 80 000 ląduje w koszu. Odpady żywnościowe, które trafiają na wysypiska powodują powstawanie metanu. Każdy 1 kg odpadów spożywczych na wysypisku generuje 1,1 kg emisji CO2e pochodzącej z metanu (EPA, 2023). Wciąż jest miejsce na jeszcze większy wpływ.

