Totalnie magiczny QUIZ. Jak dobrze pamiętasz książki o Harrym Potterze? Nie bądź mugolem! 8/10 to minimum

Książki o przygodach Harrego Pottera to już ponadczasowa klasyka, w której zaczytują się zarówno młodzi, jak i dorośli. Jesteś ciekawy ile pamiętasz z sagi o nastoletnim czarodzieju? Kim był Irytek i dlaczego Harry musiał przekonywać Tiarę Przydziału? Rozwiąż nasz quiz, stań do wyzwania i udowodnij, że nie jesteś mugolem. Dla prawdziwych fanów Harrego Pottera 8/10 to absolutnie konieczność. Jesteś gotowy, by sprawdzić swoją wiedzę na temat Harrego Pottera?