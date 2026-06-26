TP-Link zapowiada Archer 8 - swój pierwszy router Wi-Fi 8, stworzony z myślą o niezawodności w prawdziwym życi

TP-Link zapowiada premierę Archer 8, pierwszego w ofercie firmy routera opartego na standardzie Wi-Fi 8. Rozwiązanie to wykorzystuje najnowszą specyfikację IEEE 802.11bn, stawiając przede wszystkim na ultrawysoką niezawodność. Premiera urządzenia została zaplanowana na październik 2026 roku. Archer 8 to kolejny krok TP-Link w stronę zapewnienia stabilniejszej łączności o niższych opóźnieniach, idealnie skrojonej pod coraz gęściej wypełnione elektroniką i wymagające środowiska domowe.

Zważywszy na stale rosnącą liczbę inteligentnych urządzeń w naszych domach, TP-Link wychodzi z założenia, że kolejna generacja sieci Wi-Fi musi przestać gonić jedynie za teoretycznymi prędkościami szczytowymi, a zamiast tego skupić się na poprawie stabilności w codziennym użytkowaniu. Archer 8 został zaprojektowany tak, by odpowiadać na najczęstsze problemy współczesnych użytkowników: nierówne prędkości połączeń w różnych pomieszczeniach, przeciążenia wynikające z obsługi wielu urządzeń, niestabilne przełączanie w sieciach mesh oraz tzw. lagi podczas grania, wideorozmów i streamingu.

Sieci Wi-Fi od zawsze oceniano przez pryzmat maksymalnej teoretycznej przepustowości, choć nie oddaje to sposobu, w jaki działają w prawdziwych domach. Archer 8 został zaprojektowany z myślą o realnych warunkach użytkowania: wielu urządzeniach działających jednocześnie w sieci, zakłóceniach generowanych przez urządzenia bezprzewodowe oraz ścianach i stropach oddzielających router od użytkownika. Efektem są niższe opóźnienia, lepsza wydajność i stabilne połączenie w całym domu - powiedział Michał Chodnicki, Regional Technical Manager, TP-Link Polska.

Wyniki testów laboratoryjnych potwierdzają możliwości Wi-Fi 8

TP-Link przeprowadził kontrolowane, wewnętrzne testy laboratoryjne, porównując wczesne rozwiązania Wi-Fi 8 z Wi-Fi 7 w warunkach symulujących rzeczywiste środowisko domowe. Wstępne wyniki stanowią jeden z najbardziej wyraźnych jak dotąd przykładów tego, w jaki sposób Wi-Fi 8 ma poprawiać realne doświadczenie użytkownika, daleko wykraczając poza suche liczby określające teoretyczne maksymalne prędkości.

Wstępne testy wykazały mierzalne usprawnienia na poziomie protokołu przy porównywalnych odległościach i warunkach sygnałowych, w tym:

do 33% wyższą przepustowość, uzyskaną dzięki ulepszonej modulacji i kodowaniu, co pomaga utrzymać wyższe i stabilniejsze prędkości na większych dystansach;

do 24% wyższą przepustowość dzięki technologii UEQM (nierównej modulacji), zaprojektowanej w celu poprawy stabilności w sytuacjach, gdy jakość sygnału zmienia się w obrębie strumieni przestrzennych;

Poprawę przepustowości o ok. 15% pomiędzy wieloma punktami dostępowymi pracującymi w środowisku pełnym zakłóceń, co osiągnięto dzięki ulepszonej koordynacji ponownego wykorzystania przestrzeni;

Nawet do 30% lepszą wydajność sygnału w środowiskach wielokondygnacyjnych dla połączeń z pojedynczym urządzeniem oraz od 10 do 20% poprawy w środowiskach z wieloma urządzeniami, dzięki zaawansowanej architekturze antenowej TP-Link i optymalizacji wspieranej przez algorytmy AI);

poprawę czułości odbioru o 1–3 dB w pasmach 5 GHz i 6 GHz, dzięki zaawansowanej optymalizacji częstotliwości radiowych (RF), co przekłada się na silniejszy i bardziej niezawodny zasięg w całym domu.

Wszystkie te usprawnienia mają na celu ograniczenie drastycznych spadków prędkości, poprawę stabilności obsługi wielu urządzeń, wzmocnienie wydajności sieci mesh oraz utrzymanie niskich opóźnień nawet w trudnych warunkach sieciowych.

Design Archera 8: sprzęt klasy premium gotowy na nową erę domowych sieci

TP-Link Archer 8 wyznacza nowy standard w projektowaniu routerów, łącząc dopracowane wzornictwo z precyzyjną inżynierią.

Zaprojektowany w minimalistycznej, architektonicznej formie Archer 8 łączy elegancką estetykę z rozwiązaniami ukierunkowanymi na wydajność. Dopracowane detale – takie jak mikrowypukłości i teksturyzacja, precyzyjne kontury oraz delikatne, przednie oświetlenie – tworzą wyjątkowe wrażenia wizualne i dotykowe, nadając urządzeniu nowoczesny, wyrafinowany i wyraźnie ekskluzywny charakter.

Zaglądając pod obudowę, Archer 8 łączy zaawansowaną inżynierię termiczną, nowoczesną architekturę anten i optymalizację fal radiowych z sieciową inteligencją opartą na AI, tworząc urządzenie zaprojektowane z myślą o stabilniejszym i realnie lepszym działaniu w rzeczywistych warunkach, także w coraz bardziej wymagających środowiskach domowych.

Autor: Archer 8/ Materiały prasowe