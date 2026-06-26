Siemens prezentuje pierwszą na świecie szufladę do gotowania na parze. Nowa definicja kuchennej wygody i estetyki

Technologia w parze z wygodą

Szuflada marki Siemens została zaprojektowana z myślą o osobach, które chcą łączyć zdrowe i smaczne gotowanie z maksymalną wygodą codziennego użytkowania. Dzięki programom automatycznym i inteligentnym funkcjom urządzenie samodzielnie dobiera odpowiednie parametry. Minimalistyczna forma idzie w parze z intuicyjną obsługą, pozwalając osiągać powtarzalne, doskonałe rezultaty bez zaawansowanych umiejętności kulinarnych.

Dla osób lubiących eksperymenty w kuchni dostępne są możliwości personalizacji ustawień oraz zapisywania własnych programów. Dodatkowe wsparcie zapewnia aplikacja Home Connect, oferująca dostęp do inspiracji, dodatkowych przepisów oraz zdalne sterowanie urządzeniem.

Oprócz gotowania szuflada sprawdza się także w codziennych zadaniach kuchennych, takich jak odgrzewanie i rozmrażanie potraw, jak i w bardziej specjalistycznych zastosowaniach, jak dezynfekcja akcesoriów dziecięcych czy wyrastanie ciasta.

Technologia w parze ze świadomym gotowaniem

Choć gotowanie na parze jest techniką znaną od pokoleń, Siemens prezentuje ją w odsłonie wygodniejszej i prostszej niż kiedykolwiek wcześniej. Szuflada do gotowania na parze dzięki precyzyjnej kontroli temperatury i czasu, wspiera przygotowywanie potraw, które pozostają

soczyste, lekkie i pełne aromatu. Warzywa zachowują chrupkość, ryby delikatność, a mięsa swoją naturalną strukturę i intensywność smaku. Metoda ta sprawdza się w szerokim zakresie kulinarnych zastosowań – od klasycznych dań obiadowych, przez dodatki, aż po wybrane desery.

„Gotowanie na parze kojarzy się przede wszystkim z dietetycznym menu, a tymczasem jest to bardzo wszechstronna technika gotowania. Na parze można przygotować nie tylko warzywa czy ryby, ale także pełnowartościowe śniadania, jajka, puszyste omlety, a nawet desery, takie jak kluski na parze z nadzieniem owocowym. Para pozwala zachować naturalny smak składników i daje wiele możliwości łatwego i smacznego przygotowywania posiłków.” – stwierdził szef kuchni Robert Sowa.

Technologia w parze z designem

Szuflada do gotowania na parze Siemens została zaprojektowana tak, aby wpisywać się we współczesną zabudowę kuchenną – może być zamontowana pod piekarnikiem lub funkcjonować jako samodzielne urządzenie. Jej kompaktowa forma łączy się z pojemnością odpowiednią zarówno do przygotowania posiłków dla jednej osoby, jak i dla całej rodziny.

Szklany front oraz system otwierania push-pull tworzą minimalistyczny design. W ten sposób urządzenie pozostaje dyskretne we wnętrzu, subtelnie uzupełniając zabudowę. To rozwiązanie dla osób, które oczekują od sprzętu AGD połączenia nowoczesnej technologii, funkcjonalności i estetyki dopasowanej do współczesnych, otwartych przestrzeni kuchni i salonu.

„Szuflada została zaprojektowana w estetyce spójnej z pozostałymi urządzeniami do zabudowy Siemens, a dzięki kompaktowym wymiarom może być zintegrowana zarówno z piekarnikami o wysokości 45 cm, jak i 60 cm. Zapewnia to elastyczne możliwości aranżacji kuchni przy jednoczesnym zachowaniu jednolitej, harmonijnej zabudowy. Projektując kuchnię to urządzenie dostosowuje się do nas, a nie my do niego.” - podkreśla Piotr Stokłosa, trener produktu marki Siemens.

Autor: Siemens/ Materiały prasowe

Autor: Siemens/ Materiały prasowe