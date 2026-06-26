Nagła śmierć byłej mistrzyni Polski. Miała zaledwie 38 lat. "Wczoraj o godz. 7.57"

Bartosz Olszewski
likp
2026-06-26 9:56

Koszmarna wiadomość ze świata sportu. Nie żyje Beata Andrejczuk-Dudzińska, była mistrzyni Polski w szachach błyskawicznych. Kobieta zmarłą nagle, a informację o jej śmierci przekazał mąż w rozdzierającym serce wpisie w mediach społecznościowych. Beata Andrejczuk-Dudzińska miała zaledwie 38 lat. Trzy dni przed śmiercią obchodziła urodziny.

Płonąca świeca symbolizująca pamięć i smutek obok czarno-białego portretu Beaty Andrejczuk-Dudzińskiej. O jej nagłej śmierci w wieku 38 lat oraz szczegółach tej tragicznej wiadomości przeczytasz na naszym portalu.
Autor: FB Beata Andrejczuk-Dudzińska/Pixabay/ Facebook

Nie żyje Beata Andrejczuk-Dudzińska. Była mistrzynią Polski w szachach błyskawicznych

Nagła śmierć polskiej mistrzyni wstrząsnęła środowiskiem sportowym. Nie żyje Beata Andrejczuk-Dudzińska, znakomita szachistka, a także podróżniczka. Mimo że w ostatnich latach skupiała się przede wszystkim na karierze naukowej i biznesie, to nadal cieszyła się ogromnym szacunkiem i sympatią wśród ludzi związanych z polskimi szachami. Największym sukcesem Beata Andrejczuk-Dudzińskiej było zdobycie mistrzostwa Polski w szachach błyskawicznych w 2005 roku. Miała wtedy tylko 17 lat. O tym, że Beata Andrejczuk-Dudzińska nie żyje, poinformował jej mąż. 

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Wczoraj o godz. 7.57 zatrzymało się serce mojej cudownej i przeukocha­nej żony Beaty. Była najwspanialszą osobą, jaką znałem. Empatyczna, pogodna, łagodnie usposobiona do świata i otoczenia. A do tego niezwykle kreatywna i odważna w realizowaniu swoich pomysłów, planów i marzeń

- napisał na Facebooku. 

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Beata Andrejczuk-Dudzińska nie żyje. Przyczyna śmierci i sekcja zwłok

Przyczyna śmierci szachistki nie jest jeszcze ustalona. Wiadomo, że odbyć ma się sekcja zwłok. - Wczoraj serce Beaty pękło, a wraz z nim moje. Nie potrafię tego zrozumieć i się z tym pogodzić. I pewnie to nigdy nie nastąpi. Lekarze podejrzewają rozwarstwienie aorty, ale dokładniejszą odpowiedź ma dać sekcja zwłok. Dzisiaj nie chcę na ten temat wyrokować - zaznaczył Paweł Dudziński. - Dziękuję Ci, Ukochana Beato, Najpiękniejsza Moja Żono, za każdy dzień i każdą chwilę, jaką mnie zaszczyciłaś. Zawsze będę Cię kochał! - dodał załamany mąż szachistki. Specjalny komunikat po śmierci Beata Andrejczuk-Dudzińskiej wydał także zarząd i pracownicy biura Polskiego Związku Szachowego.

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Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 24 czerwca 2026 r. zmarła nagle Beata Andrejczuk-Dudzińska, podróżniczka, mistrzyni FIDE, międzynarodowy sędzia i trener szachowy. Mężowi - koledze Pawłowi Dudzińskiemu - i całej rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia i solidarności. O czasie i miejscu pożegnania poinformujmy w późniejszym terminie

- czytamy we wpisie. 

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