MŚ 2026. Kibice ją pokochali! Przed mundialem zrzuciła ubrania. Ma zdjęcia bardziej gorące niż lawa

Na mistrzostwach Eleonora Incardona każdego dnia pracuje na wysokich obrotach. Jest być może jedyną iskierką radości dla Włochów, którzy w fatalnym stylu nie pojechali na trzeci mundial z rzędu. Jako profesjonalna reporterka znajduje się w centrum najważniejszych wydarzeń. Pojawiła się już przy okazji takich hitowych spotkań jak Brazylia - Maroko, Francja - Senegal czy Niemcy - Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie zachwycała nie tylko fachowymi relacjami, ale i odważnymi, podkreślającymi jej figurę stylizacjami. Sama Eleonora podkreśla, że kobiecość jest jej siłą i nie zamierza z niej rezygnować, co spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem kibiców!

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Eleonora Incardona królową mundialu, a wcześniej wygrzewała się w bikini

Incardona, na co dzień związana ze stacją DAZN, gdzie relacjonuje mecze Serie A, doskonale wie, jak podgrzać atmosferę. Tuż przed rozpoczęciem mundialowego szaleństwa, włoska piękność wybrała się na krótkie wakacje nad Morze Czerwone. Na swoim profilu na Instagramie, który śledzi już ponad 1,5 miliona osób, publikowała serię zdjęć w bikini, które rozpaliły wyobraźnię fanów na całym świecie! Rajskie krajobrazy stały się jedynie tłem dla jej oszałamiającej urody, a gorące kadry zyskały grube tysiące komentarzy i polubień.

Mundial dopiero wkracza w decydującą fazę, gdy nie będzie już miejsca na potknięcia, a Eleonora Incardona stała się jedną z głównych postaci MŚ 2026. Fani z niecierpliwością czekają już na jej kolejne relacje i zjawiskowe kreacje, które podkreślają jej nieziemską urodę! Więcej zdjęć pięknej włoskiej dziennikarki znajdziesz w naszej galerii.