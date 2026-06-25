MŚ 2026. Piękne kibicki bawią się na całego! O Brazylijkach mówią wszyscy. A co dopiero miss z Kataru! [ZDJĘCIA]

KH
Bartosz Olszewski
2026-06-25 16:55

Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozkręcają się na dobre, a wraz z nimi rosną emocje nie tylko na boisku, ale i na trybunach. To prawdziwe święto futbolu, które przyciąga fanów z całego globu, tworząc niezapomnianą i barwną mozaikę kultur. Jak zawsze, oprócz sportowych zmagań, uwagę fotoreporterów i kibiców przyciągają piękne fanki, które z pasją dopingują swoje drużyny. O Brazylijkach na mundialu mówią już wszyscy, wystarczy spojrzeć na te zdjęcia!

Na tegorocznym mundialu prawdziwą furorę robią kibicki z Brazylii. Ubrane w charakterystyczne, jaskrawożółte koszulki, wnoszą na stadiony energię prosto z karnawału w Rio! Ich entuzjazm, taniec i bezgraniczne oddanie drużynie "Canarinhos" sprawiają, że nie sposób oderwać od nich wzroku. Brazylijki wprost udowadniają, że futbol to nie tylko taktyka i gole, ale także radość, spontaniczność i wspólna zabawa. Ich zdjęcia po każdym meczu obiegają internet, ale mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku to nie tylko Brazylia.

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Trzy piękne kibicki: Ivana Knoll w stroju w barwach Chorwacji, uśmiechnięta Brazylijka owinięta flagą oraz blondynka w koszulce Bosnia robiąca zdjęcie telefonem. Więcej o kibickach MŚ 2026 przeczytasz na naszym portalu.
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Najpiękniejsze kibicki MŚ 2026. Ivana Knoll znów w grze

Wielkie emocje wzbudza również obecność Ivany Knoll, która podczas mundialu w Katarze w 2022 roku zyskała miano "miss mundialu". Chorwacka modelka i tym razem nie zawodzi, pojawiając się na meczach swojej reprezentacji w odważnych kreacjach w narodowych barwach. Stylizacje, które odważnie podkreślają jej figurę, wywołują lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Mimo upływu czterech lat od turnieju w Katarze, Ivana wciąż przyciąga uwagę i daje sporo argumentów w wyścigu o tytuł najsłynniejszej kibicki świata! Co ciekawe, jej popularność zaowocowała współpracą z FIFA – Knoll wystąpiła jako DJ-ka na jednym z Fan Festivali.

Ciekawie na trybunach jest także podczas meczów Meksyku. Współgospodarze mundialu w wielkim stylu awansowali do fazy pucharowej, wygrywając wszystkie trzy mecze w grupie (z RPA, Koreą Południową i Czechami), a na medal spisują się również ich kibice. Żywiołowe reakcje meksykańskich fanów są prawdziwą ozdobą turnieju, który dopiero wkracza w decydującą fazę! Zdjęcia pięknych kibicek na MŚ 2026 znajdziesz w galerii załączonej do tekstu.

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