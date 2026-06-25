MŚ 2026. Piękne kibicki bawią się na całego! O Brazylijkach mówią wszyscy. A co dopiero miss z Kataru! [ZDJĘCIA]

Na tegorocznym mundialu prawdziwą furorę robią kibicki z Brazylii. Ubrane w charakterystyczne, jaskrawożółte koszulki, wnoszą na stadiony energię prosto z karnawału w Rio! Ich entuzjazm, taniec i bezgraniczne oddanie drużynie "Canarinhos" sprawiają, że nie sposób oderwać od nich wzroku. Brazylijki wprost udowadniają, że futbol to nie tylko taktyka i gole, ale także radość, spontaniczność i wspólna zabawa. Ich zdjęcia po każdym meczu obiegają internet, ale mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku to nie tylko Brazylia.

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Najpiękniejsze kibicki MŚ 2026. Ivana Knoll znów w grze

Wielkie emocje wzbudza również obecność Ivany Knoll, która podczas mundialu w Katarze w 2022 roku zyskała miano "miss mundialu". Chorwacka modelka i tym razem nie zawodzi, pojawiając się na meczach swojej reprezentacji w odważnych kreacjach w narodowych barwach. Stylizacje, które odważnie podkreślają jej figurę, wywołują lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Mimo upływu czterech lat od turnieju w Katarze, Ivana wciąż przyciąga uwagę i daje sporo argumentów w wyścigu o tytuł najsłynniejszej kibicki świata! Co ciekawe, jej popularność zaowocowała współpracą z FIFA – Knoll wystąpiła jako DJ-ka na jednym z Fan Festivali.

Ciekawie na trybunach jest także podczas meczów Meksyku. Współgospodarze mundialu w wielkim stylu awansowali do fazy pucharowej, wygrywając wszystkie trzy mecze w grupie (z RPA, Koreą Południową i Czechami), a na medal spisują się również ich kibice. Żywiołowe reakcje meksykańskich fanów są prawdziwą ozdobą turnieju, który dopiero wkracza w decydującą fazę! Zdjęcia pięknych kibicek na MŚ 2026 znajdziesz w galerii załączonej do tekstu.