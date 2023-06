Tragiczne skutki szybkiego odchudzania. Ten trend może zniszczyć zdrowie. Ekspert wyjaśnia, jak działają środki odchudzające

Nigdy nie spożywaj arbuza w ten sposób. Polacy robią to notorycznie. To bardzo niebezpieczne. Zrujnuje Twoją wątrobę. Poważne uszkodzenia

Leki i tabletki na odchudzanie. Jak działają?

Leki przeciwcukrzycowe zatwierdzone do leczenia utraty wagi mogą zmienić życie niektórych osób zmagających się z przewlekłą i poważną otyłością, którym wcześniej nie udało się schudnąć. Jednak tego typu preparaty niektórzy potraktowali jako szybki i wygodny sposób, aby stracić na wadze. Leki działają poprzez obniżenie poziomu cukru we krwi i zwiększenie uczucia sytości – uczucia pełnego żołądka – aby zapobiec przejadaniu się. Utrata głodu może spowodować, że jesz mniej, ale czy to powoduje, że jesz zdrowo? Nasz organizm nadal potrzebuje stałej, dziennej porcji ważnych, makro i mikroelementów, a także właściwego bilansu energetycznego, nawet w odchudzaniu. – Dla społeczeństwa, w którym priorytetem są szybkie rozwiązania i natychmiastowa gratyfikacja, te preparaty są ekscytujące. Ale mimo całego szumu, muszę zadać pytanie: które z tych rozwiązań koncentruje się na ogólnym zdrowiu i samopoczuciu? Które z nich bazuje na nauce i jest skalowalne dla dobra społeczeństwa? Odpowiedzią jest wypróbowana i prawdziwa ścieżka połączenia regularnych ćwiczeń, zrównoważonej diety i zmiany stylu życia – mówi dr Kent Bradley, certyfikowany specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego i medycyny prewencyjnej oraz dyrektor ds. zdrowia i żywienia w Herbalife.

Skutki brania tabletek na odchudzanie

Stosowanie tego typu leków do utraty wagi bez odpowiedniej diety i ćwiczeń, bez nadzoru lekarza, może spowodować zmniejszenie gęstości mięśni czy niedożywienie. Wpływają one także na układ sercowo-naczyniowy. Co najważniejsze, większość pacjentów, którzy przestają przyjmować te leki, ponownie przybiera na wadze – czyli mamy do czynienia z efektem jo-jo.1Mówiąc najprościej, nie ma złotego środka, jeśli chodzi o utratę wagi. Długoterminowe wyniki osiąga się dzięki wyznaczaniu celów, aktywności fizycznej, zrównoważonej diecie, odpowiedniej ilości snu. W budowaniu właściwych nawyków mogą pomóc również przebadane klinicznie suplementy diety wspierające pracę metabolizmu czy koktajle odżywcze, zawierające najważniejsze witaminy i składniki mineralne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wspierać w realizacji celu mogą nas również dietetycy, trenerzy personalni lub np. społeczność taka jak Niezależni Dystrybutorzy Herbalife, którzy mogą zaoferować kompleksowe i spersonalizowane wsparcie na każdym etapie.