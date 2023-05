Co pic żeby mieć płaski brzuch? Genialny trik, dzięki któremu spodnie przestaną cisnąć, a ty poczujesz się lekko

Specjalistyczny myk na nieziemsko czystą wannę i zlew. Sprzątaczka zdradziła jak ona to robi. Dodaje ten jeden składnik i dzieje się to. 08.05.2023

Co zrobić żeby szybko mieć płaski brzuch? To pytanie zadaje sobie wiele osób, bo płaski brzuch i doskonałe samopoczucie idą w parze. W końcu nawet szczupłe osoby cierpią z powodu uczucia ciężkości i brzucha, który jest wzdęty jak balon. Spodnie, spódnice i rajstopy, które wydają się nam kurczyć na ciele, oplatają brzuch niczym węże i powodują dyskomfort. Dlatego wiele osób szuka szybkich i łatwych sposobów na płaski brzuch. Zanim jednak zdecydujemy się na restrykcyjne diety i treningi ponad siły warto wybrać się do lekarza, który zleci badania i sprawdzi, co jest przyczyną uczucia ciężkości i wzdęć. Warto też wprowadzić w życie dobrą rutynę, która pomoże utrzymać płaski brzuch. Wystarczy szklanka wody o poranku, a afekt wzmocnisz dodając pewne składniki.

Co pic żeby mieć płaski brzuch? Dodaj te składniki do wody, a szybko zauważysz zmiany

Okazuje się, że niewiele trzeba, by poprawić swoje samopoczucie. Zdrowa rutyna, która przyczyni się do utrzymania płaskiego brzucha nie wymaga wielkiego poświęcenia. Wystarczy picie szklanki ciepłej wody z rana. Jednak jeśli dodamy do niej także inne składniki wzbogacimy dietę, która sprzyja zdrowiu i pomaga „wejść" w ulubione spodnie lub obcisłą sukienkę. Według wielu badań ocet jabłkowy nie tylko przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej ale także wpływa na proces przemiany materii. Produkt powstający ze sfermentowanych jabłek wspomaga wydzielanie soków żołądkowych i przedłuża uczucie sytości. Miłośniczką jego wspaniałych właściwości jest m.in. legenda modelingu - Cindy Crawford. Jak go stosować? Rozcieńcz łyżkę octu w ciepłej wodzie (szklanka) i wypij na czczo. Taką miksturę warto pić każdego dnia o poranku. Innym dodatkiem do wody, dzięki któremu będziemy mieć płaski brzuch jest siemię lniane. To jeden z tych składników diety, które powinny być zawsze w twojej szafce. Zawiera znacznie więcej kwasów omega-3 niż oliwa z oliwek. Dostarcza organizmowi sporo błonnika, który zapobiega zaparciom. Jak stosować? Wystarczy dodawać ziarenka lnu do porannej szklanki wody. Dwie łyżeczki zalej gorącą, przegotowaną wodą i odstaw np. na około 30 minut. W tym czasie możesz wziąć prysznic i przyszykować się do wyjścia. Zaparzone w ten sposób siemię lniane przybierze zawiesistą konsystencję i zamieni się w zdrowy posiłek. Wybij, gdy przestygnie, a śniadanie zjedz w pracy.

