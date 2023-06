Jak wyczyścić klawiaturę? Prosty sposób, który działa

Brudne i obklejone klawisze to nie tylko kwestia estetyki ale także i higienie. Czy wiesz, że na klawiaturze potrafią odkładać się bakterie i wirusy. W dodatku zakurzona klawiatura może przestać działać i zaburzyć pracę całego laptopa. Klawiaturę należy regularnie czyścić i dbać i jej czystość. Nie jest to jednak łatwe, klawiatura z uwagi na swoją budowę stanowi dosyć trudną rzecz do wyczyszczenia. Klawisze i małe przestrzenie pomiędzy nimi to prawdziwe siedlisko kurzu i okruszków, których ciężko się pozbyć.

Zobacz, jak czyścić klawiaturę?

Zanim przystąpisz do czyszczenia upewnij się, że sprzęt jest wyłączony. Jeżeli planujesz czyszczenie klawiatury w laptopie to sprawdź, czy kabel zasilający jest odłączony od prądu. Czyszczenie możesz zacząć od przetarcia klawiatury szmatką z mikrofibry. Następnie klawisze możesz przetrzeć wilgotną ściereczką. Możesz do tego wykorzystać mokre chusteczki dla dzieci. W przypadku kurzu i okruszków, które dostały się pomiędzy klawisze sprawdzi się szczoteczka do zębów. Możesz nią delikatnie wymieść brud spomiędzy przycisków. Dobrym rozwiązaniem jest również sprężone powietrze, które rewelacyjnie czyści brud z trudno dostępnym miejsc. Pamiętaj jednak, by dysze ze sprężonym powietrzem kierować pod kątem, tak by nie uszkodzić klawiszy. Innym trikiem jest wykorzystanie suszarki do włosów. W takim przypadku pamiętaj jednak, by zawsze stosować nawiew z zimnym powietrzem.

