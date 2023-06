Fantastyczny płyn do prania ręczników. Będą miękkie i puszyste jak nowe. Wydasz tylko 3 zł

Jak prać ręczniki w pralce, aby były czyste i miękkie? Ważne są: temperatura prania, proszek, płyn

Nowe ręczniki są miękkie, puszyste i z łatwością chłoną wilgoć. Z czasem jednak się zużywają i stają się szorstkie. Dzieje się tak najczęściej wskutek nieprawidłowego prania ręczników. Tu ważne jest stosowanie kilku zasad, które pomogą przedłużyć ich żywotność i funkcjonalność, a co więcej - sprawią, że ręczniki przez długi czas będą puszyste. Po pierwsze ważna jest temperatura prania ręczników. Bawełniane najlepiej jest prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza. To optymalna temperatura prania ręczników, ponieważ wtedy giną wszelkie bakterie, wirusy i grzyby. Drugą ważną kwestią jest wybór odpowiedniego detergentu. Otóż wbrew pozorom podczas prania ręczników powinno się zrezygnować z płynu zmiękczającego. Dlaczego? Płyn oblepia włókna, przez co z czasem stają się sztywne i mniej chłonne. Nie zaleca się również używania proszku, ponieważ powoduje on szorstkość oraz gorszą chłonność. Dlatego najlepszym wyborem jest tu płyn do prania.

Skuteczny i tani płyn do prania ręczników. Będą miękkie, puszyste i czyste

Istnieje jeden naprawdę tani płyn do prania ręczników, który uwielbiają zwolennicy ekologicznych rozwiązań. Chodzi o ocet. Otóż ocet doskonale oczyszcza ręczniki, usuwa z nich nie tylko zabrudzenia i plamy, ale przede wszystkim działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Dodanie octu do prania ręczników ma wiele innych zalet: pielęgnuje kolor i zapobiega jego blaknięciu, sprzyja zachowaniu miękkości tkanin, a co najważniejsze sprawi, że ręczniki będą miękkie. Wystarczy wlać szklankę octu do bębna pralki lub do pojemnika na proszek i nastawić standardowe pranie.

