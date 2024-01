i Autor: Shutterstock

Koci świat

Twój kot przyjmuje taką pozycję i mruży oczka? Od razu reaguj! On cierpi. Jak wygląda „pozycja bólowa” u kota?

Zauważyłaś, że Twój kot przyjmuje dziwną pozycję, wypina swój grzbiet i mruży oczka? To sygnał, którego żadne właściciel mruczka nie powinien ignorować i jak najszybciej udać się do weterynarza. Kot przyjmuje "pozycję bólową" kiedy naprawdę cierpi. Trzeba wtedy go zdiagnozować, znaleźć przyczynę bólu, aby mu ulżyć. Jak dokładnie wygląda "pozycja bólowa" u kota?