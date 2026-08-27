Tych przedmiotów nigdy nie wkładaj do zmywarki. Uszkodzisz sprzęt i naczynia

Nie każdy element wyposażenia kuchni można myć w zmywarce, co wynika z materiału, z jakiego został zrobiony.

Silne środki czyszczące i wysoka temperatura mogą uszkodzić wrażliwe materiały lub pozbawić je naturalnych właściwości.

Niektóre akcesoria mogą ulec rozklejeniu albo deformacji, a oderwane fragmenty mogą zablokować i zepsuć urządzenie.

Zmywarka do naczyń to sprzęt, który całkowicie zmienił nasze podejście do domowych obowiązków. Oszczędza nasz czas i pozwala zająć się innymi sprawami, zamiast ręcznego szorowania talerzy. Jednakże, chociaż maszyna świetnie radzi sobie z brudnymi szklankami czy kubkami, nie wszystko można do niej bezpiecznie włożyć. Zanim uruchomisz kolejny cykl mycia, przejrzyj zawartość koszy i upewnij się, że nie ma tam rzeczy, które pod żadnym pozorem nie powinny trafić do zmywarki.

Czego nie wkładać do zmywarki, aby uniknąć uszkodzeń

Wszelkie drewniane elementy, takie jak deski, łopatki czy łyżki, najlepiej myć tradycyjnie, pod kranem. Gorąca woda sprawia, że drewno szybko pęcznieje od wilgoci, a proces wysychania przebiega nierównomiernie. W rezultacie pojawiają się pęknięcia, odkształcenia lub całkowite rozwarstwienie. Nie warto ryzykować utraty ulubionych akcesoriów. Kolejnym problemem są naczynia żeliwne, z których zmywarka usuwa ochronną warstwę tłuszczu, co przyspiesza rdzewienie. Ostrożnie trzeba postępować również z miedzią i aluminium. Kontakt z mocnymi detergentami powoduje ciemnienie, matowienie i nieodwracalne przebarwienia. Zdarza się, że wystarczy jedno mycie, by zniszczyć wygląd drogiego naczynia.

Nie każdy plastik nadaje się do zmywarki – jak unikać deformacji

Z pozoru bezpieczne pojemniki z cienkiego plastiku mogą okazać się sporym wyzwaniem. Jeżeli nie posiadają wyraźnego symbolu zezwalającego na mycie mechaniczne, lepiej zrezygnować z eksperymentów. Ekstremalnie wysoka temperatura często deformuje tworzywo, co sprawia, że pokrywki przestają pasować do pojemników, a naczynia tracą pierwotną formę.

Jeszcze większe ryzyko stwarzają przedmioty posiadające klejone elementy. Gorąca woda błyskawicznie osłabia wiązania kleju, a oderwany fragment może wpaść do odpływu i wywołać poważną awarię zmywarki.

Oznaczenia na naczyniach - tak sprawdzisz czy można je myć w zmywarce

Przed umieszczeniem czegokolwiek w koszu, zawsze sprawdzaj instrukcje producenta lub wytłoczone na spodzie symbole. Jeżeli brakuje informacji o możliwości bezpiecznego korzystania ze zmywarki, bezpieczniej będzie umyć dany przedmiot w zlewie.

Sprzęt ten został stworzony po to, by pomagać, a nie generować dodatkowe koszty napraw czy wymiany wyposażenia. Poświęcenie kilku chwil na selekcję naczyń to najlepsza metoda, by uchronić zarówno ulubione akcesoria, jak i samą maszynę przed kosztownymi usterkami.

Elegancka kuchnia w bieli_WZ_Studio

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