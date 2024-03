Tylko prawdziwie lubiane osoby posiadają ten kolor oczu. Swoją energią przyciągają innych. Kolor oczu wskaże, czy masz serce na dłoni

Osoby, które mają taki kolor oczu są najbardziej lubiane. Ich energia przyciąga innych

Oczy fascynują i zachwycają. Od tysięcy lat oczy uchodzą za najbardziej tajemniczy i magiczny element ludzkiego ciała. W starożytnych kulturach oczy był uznawane za jeden z najważniejszych elementów po śmierci i przykładano do nich wielką wagę. W dzisiejszych czasach mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Na podstawie oczu i spojrzenia można wyczytać emocje oraz uczucia drugiej osoby. Oczy nie kłamią i to w nich zapisana jest najszczersza prawda. Naukowcy z Uniwersytetu Orebro w Szwecji przeprowadzili badania, które miały wykazać zależności pomiędzy kolorem oczu i osobowością. Okazało się, że takie połączenie istnieje. Na kolor oczu odpowiadają bowiem te same geny, co za funkcje poznawcze oraz cechy osobowości. Zgodnie z tymi założeniami przyjęło się, że niebieskoocy są ludźmi sukcesu, którzy jednak za często skupiają się na sobie, a osoby z oczami w kolorze zielonym to ciche myszki unikające konfliktów. Jest jeden kolor oczu, który uchodzi za najsympatyczniejszy, a osoby go posiadają są najbardziej lubiane.

Tylko bardzo lubiane osoby mają taki kolor oczu. Ich kolorowa dusza przenika do oczu

Kolor oczy, który wzbudza największe zaufanie oraz sympatię to brązowy. Osoby z brązowymi oczami są pełne energii i empatii wobec otaczającego ich świata. Mają dusze przepełnione radością oraz ciekawością. Sprawia to, że inni ich lubią i chętnie się z nimi przyjaźnią. Brązowoocy mają serce na dłoni i zawsze są skorzy do pomocy. Nikomu nie odmówią i zawsze chętnie udzielają się we wszelkiego aktywności. Osoby z oczami w kolorze brązowym są najbardziej lubiane.

