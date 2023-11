Ukryta funkcja odkurzacza ułatwi pracę każdej pani domu. Pozwala dokładnie i bezpiecznie sprzątać dom. Jak z niej korzystać?

Ukryta funkcja odkurzacza pozwala dokładnie i bezpiecznie sprzątać dom

Odkurzacz to niewątpliwie niezastąpiony sprzęt AGD w każdym domu. Co prawda na przestrzeni lat doczekał się wielu modernizacji i innowacji, które poprawiły jego funkcjonalność. Okazuje się, że większość odkurzaczy, nawet tej starszej generacji posiada jedną ukrytą funkcję, która zdecydowanie ułatwi porządki w domu. Chcesz dowiedzieć się, czy twój także ją ma? Przyjrzyj się rurze. Widzisz w jej górnej części otwór? Znalazł się on tam nieprzypadkowo. Szczelina ta może być całkowicie zasłonięta, lekko uchylona lub całkowicie otwarta. Do czego służy otwór w rurze od odkurzacza? Otóż ten mechanizm umożliwia szybkie i łatwe regulowanie mocy ssania odkurzacza. Przydaje się to w sytuacji, gdy sprzątamy delikatne powierzchnie. Lekkie materiały mogą zostać wciągnięte przez urządzenie i w efekcie zapchać rurę, a nawet spowodować spalenie się silnika. Odsłaniając otwór, można skutecznie temu zapobiec.

Czy przez otwarty otwór w rurze odkurzacza będą wypadać nieczystości?

Takie pytanie pojawia się dość często. Wiele osób zastanawia się, czy przez otwarty otwór w rurze odkurzacza będą wypadać nieczystości? Na szczęście tak się nie stanie. Rura została skonstruowana tak, że nawet, gdy otworzysz otwór to wysokociśnieniowe powietrze zostanie zassane do wnętrza odkurzacza, a niskociśnieniowe powietrze z rury (razem z kurzem) nadal pozostanie w środku.