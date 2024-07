Ulubiona potrawa Polaków obchodzi swoje święto. Dzień Kebaba już 12 lipca

Wlej do butelki i spryskaj trawnik. W jedną noc wypali chwasty. Sposób na chwasty

Kebabowi rekordziści

W ciągu ostatniego roku kebaba co najmniej raz zamówiło niemal 40% aktywnych użytkowników Pyszne.pl – największego serwisu z dostawą jedzenia w Polsce. Potrawa ta zamawiana jest średnio co kilkadziesiąt sekund. Największy miłośnik kebaba mieszka w… Warszawie. Wspomniany rekordzista serwisu w ciągu ostatnich 365 dni zamówił aż 865 kebabów. Ale to nie jedyny rekord, jaki padł w stolicy. Pewnego czerwcowego dnia w porze lunchowej złożono zamówienie na kebaby i dodatki o łącznej wartości 1501 zł.

Kebabowa mapa Polski

Warszawa, Wrocław i Kraków to prawdziwe kebabowe stolice, bowiem jak podają dane Pyszne.pl, potrawa jest tu numerem jeden wśród wszystkich zamówień składanych w tych miastach w ostatnim roku. Liderami wojewódzkimi są natomiast mazowieckie, śląskie i pomorskie. Mieszkańcy tych regionów wyróżniają się na tle innych jako najwięksi fani kebaba.

Kebabowa uczta

Na kebaba zwykle nachodzi nas ochota w weekend, kolejno: w niedzielę, sobotę i piątek, najczęściej wieczorem. Najwięcej zamówień tej potrawy składanych jest około godz. 18-19. Kebab niejedno ma oblicze, ale Polacy raczej opowiadają się za tym na cienkim cieście. W zamówieniach królują rollo i tortille. Nie oznacza to jednak, że inne warianty nie mają swoich zwolenników. Bardzo chętnie zamawiamy też boxy czy talerze, czyli mięso z dodatkami. Nieco rzadziej wybierany jest kebab w bułce. A z czym kebab smakuje najlepiej? Najchętniej do zamówień dobierane są frytki, a na deser - baklawa.

Nie tylko z mięsem

Rośnie popularność wegańskich alternatyw dla klasycznego kebaba – w ciągu ostatniego roku aż o 25% wzrosły ich zamówienia w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Co więcej, w tegorocznej edycji Pyszne.pl Awards w kategorii Roślinne Inspiracje po raz kolejny triumfował krakowski Vegab, który specjalizuje się w tortillach wypełnionych “v-mięsem” wytworzonym z tofu, strączków i białka pszenicznego oraz świeżymi warzywami.

Tydzień Kebaba z Pyszne.pl

Światowy Dzień Kebaba wypada w drugi piątek lipca, czyli w tym roku – 12-ego. A skoro święto dotyczy ulubionego dania Polaków, Pyszne.pl ogłasza Tydzień Kebaba z Pyszne.pl, który potrwa aż do 21 lipca. Jego miłośnicy będą mogli w wybranych restauracjach zamówić kebab w swojej ulubionej wersji aż do 20% taniej.