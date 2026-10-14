Urządzasz sypialnię? Tych kolorów na ścianach lepiej unikać, jeśli zależy ci na dobrym śnie

Do strefy snu i relaksu eksperci zalecają wprowadzanie spokojnych tonacji, w tym beżów, czystej bieli, delikatnych szarości oraz kojącej zieleni.

Ciemniejsze odcienie wymagają przełamania jasnymi detalami i zastosowania ciepłego światła, co gwarantuje elegancki wygląd i ułatwia odpoczynek.

Sprawdź, jakich barw unikać, aby ułatwić sobie wieczorne zasypianie.

Sypialnia stanowi przestrzeń, gdzie organizm musi się w pełni zregenerować i odciąć od stresów mijającego dnia. Z tego powodu eksperci od aranżacji wnętrz doradzają wybór spokojnych barw, takich jak subtelne szarości, przełamane biele, kojące zielenie czy klasyczne beże. Oczywiście nie każda wyrazista farba automatycznie zrujnuje nasz sen, ponieważ kluczową rolę odgrywają tu osobiste preferencje oraz system oświetlenia. Należy jednak uważać na jaskrawe rozwiązania, które pokrywają wszystkie ściany, ponieważ potrafią niezwykle mocno obciążyć wzrok.

Unikaj geometrycznych wzorów i ostrych kontrastów

Ostateczny odbiór przestrzeni zależy nie tylko od farb, ale również od zastosowanych tapet i dodatków ściennych. Jeżeli zdecydujesz się na duże figury geometryczne, wyraziste kontrasty lub wielokolorowe, gęste motywy, ściana błyskawicznie zdominuje całe pomieszczenie. Tego typu zabiegi architektoniczne doskonale sprawdzają się w salonach, ale w miejscu przeznaczonym do wyciszenia mogą wprowadzać niepotrzebny chaos. Fani wzorzystych rozwiązań powinni pójść na kompromis i umieścić ulubioną tapetę wyłącznie na jednej płaszczyźnie, najlepiej bezpośrednio za wezgłowiem łóżka, pozostawiając resztę pokoju w neutralnych tonacjach.

Jakie kolory utrudniają zasypianie?

Konkretne odcienie bezpośrednio wpływają na nasze samopoczucie oraz jakość nocnego relaksu. Zdecydowanie najgorszym wyborem okazuje się czerwień, która działa na ludzki mózg niezwykle pobudzająco i stymulująco, przez co wyciszenie się po ciężkim dniu staje się ogromnym wyzwaniem. Eksperci zalecają unikanie nasyconych wariantów tej barwy, podobnie jak mocnego fioletu. Choć fiolet dodaje wnętrzom tajemniczości, w intensywnym wydaniu szybko staje się przytłaczający i psuje senną atmosferę. Uważać trzeba również na głębokie brązy oraz ciemne szarości. Te ponure kolory optycznie pomniejszają pokój, a przy niedoborze światła słonecznego tworzą wyjątkowo przygnębiający klimat. Nie musisz ich jednak całkowicie wykreślać z projektu, jeśli tylko rozświetlisz je jasnymi detalami, pastelowymi akcentami i ciepłymi żarówkami.

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