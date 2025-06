Utrzyj, zalej wodą i w każdy poniedziałek podlewaj borówkę amerykańską. Dzieki temu nawozowi uzupełni niedobory składników i podwoisz owocowanie. Nawożenie borówki amerykańskiej

Zrób to z goździkami za każdym razem, gdy przekwitną. Wysyp nowych kwiatów gwarantowany aż do późnej jesieni

Borówka amerykańska to prawdziwa chluba polskich ogrodników. Jej uprawa rozwija się bardzo dynamicznie, a tylko w 2022 roku zbiory wyniosły 64 tys. ton. Borówka amerykańska chętnie wybierana jest nie tylko przez profesjonalnych sadowników, ale również jako krzew na działkach. Jej uprawa nie jest trudna i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Czerwiec to czas, gdy borówka amerykańska intensywnie kwitnie i szykuje się do sezonu owocowania. Ten trwa, w zależności od odmiany, od lipca aż do końca września. To właśnie czerwiec i początek lipca są dobrym czasem na intensywne nawożenie borówki amerykańskiej. Jednym ze sprawdzonych sposobów na ekologiczny nawóz jest czerstwy chleb. Do tego rodzaju odżywki najlepiej sprawdzi się prawdziwy chleb na zakwasie lub chleb żytni. Wystarczy, że czerstwy chleb delikatnie utrzesz i zalejesz wodą. Całość przykryj gazą i odstaw na kilka dni w ciepłe miejsce. Po koło jednym tygodniu nawóz będzie gotowy. Przed użyciem rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:3 i raz na siedem dni podlewaj borówkę amerykańską.

Co daje czerstwy chleb do borówki amerykańskiej?

Czerstwy chleb bogaty jest w wiele substancji odżywczych, które przydają się w nawożeniu roślin. Borówka amerykańska najlepiej rośnie w lekko kwaśnej glebie, a nawóz z chleba obniża pH i zakwasza podłoże. Zawiera on także cenne mikroelementy, które spulchniają, odżywiają i poprawiają strukturę gleby. Czerstwy chleb może także wspomagać układ odpornościowy borówki amerykańskiej i chronić ją przed atakami wielu chorób.

Jak pielęgnować borówkę amerykańską w sezonie kwitnienia i owocowania?

Czerwiec i lipiec to kluczowe miesiące dla pielęgnacji borówki amerykańskiej, w których intensywnie rosną zarówno pędy, jak i zawiązują się oraz dojrzewają owoce. W tym okresie najważniejsze jest regularne podlewanie, szczególnie podczas suszy i upałów, gdyż brak wody może negatywnie wpłynąć na wielkość i jakość plonów. Należy utrzymywać stałą wilgotność gleby wokół krzewów, unikając jednak jej przemoczenia. Ważne jest również systematyczne usuwanie chwastów, które konkurują z borówkami o wodę i składniki odżywcze. Można zastosować ściółkowanie korą sosnową lub trocinami, co pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczyć wzrost chwastów oraz zakwasić podłoże, co jest korzystne dla borówki amerykańskiej.

W czerwcu warto również zwrócić uwagę na nawożenie borówki amerykańskiej. Jeśli nie zostało wykonane wiosną, można zastosować specjalistyczny nawóz do borówek lub siarczan amonu w mniejszych dawkach. Lipiec to czas intensywnego dojrzewania owoców, dlatego należy obserwować krzewy pod kątem ewentualnych szkodników i chorób. W przypadku ich wystąpienia, należy zastosować odpowiednie środki ochrony roślin zgodnie z zaleceniami. Warto również rozważyć założenie siatek ochronnych przed ptakami, które mogą wyjadać dojrzewające owoce. Regularne przeglądanie krzewów pozwoli na szybkie reagowanie na wszelkie problemy i zapewni obfite oraz zdrowe plony borówek amerykańskich.