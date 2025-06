Wprowadzają zakaz podlewania deszczówką! Już od 1 lipca nowe przepisy obejmą działkowiczów i letników! Nawet prawie 600 zł kary

Wystarczy oprysk za 5 zł, a usuniesz mszyce z ogrodu, co do jednej. Ekologiczny sposób, który zabija mszyce w 3 dni

Zakazują podlewania deszczówką! W tle surowe kary

Deszczówka przez długi czas wydawała się być świetnym rozwiązaniem dla posiadaczy działek i ogrodów Zbieranie deszczówki pozwalało oszczędzić wodę i jej wydobycie. Dodatkowo wielu ogrodników podkreślało, że deszczówka świetnie sprawdza się podczas podlewania oraz nawożenia roślin. Nie zawiera ona substancji mineralnych odpowiedzianych za wytrącanie się kamienia i innych osadów. Teraz okazuje się, że nie wszędzie wykorzystywanie deszczówki będzie dozwolone. We Francji już od 1 lipca 2025 roku wejdzie nowe prawo zakazujące podlewania deszczówką bez stosownego zezwolenia. Francuski rząd zdecydował się na wprowadzenie rygorystycznych przepisów ściśle określających wykorzystywanie deszczówki. Każdy, kto będzie chciał w ten sposób podlewać trawniki oraz grządki będzie musiał uzyskać specjalne zezwolenie od lokalnych władz. Zakaz dotyczy nie tylko podlewania, ale także wykorzystywania deszczówki do mycia samochodu czy napełniana basenów. Za złamanie zakazu grożą surowe kary. Nowe przepisy przewidują mandaty w wysokości 135 euro czyli 570 zł, a w ekstremalnych przypadkach nawet więzienie. Francuskie władze swoja decyzją tłumaczą warunkami sanitarnymi oraz oszczędnościami dla środowiska. Nie zawsze deszczówka jest najczystszą wodą. Może ona być zanieczyszczona przez materiały budowlane, takie jak azbest oraz przez warunki atmosferyczne. Kontakt skórny z taką wodą może być potencjalnie szkodliwy dla zdrowia. Nowe przepisy już teraz spotkały się ze sporym niezadowoleniem ze strony Francuzów.

Czy w Polsce można podlewać deszczówką?

W Polsce obecnie nie ma przepisów ograniczających wykorzystywanie wody deszczowej. Wszyscy mają prawo do jej zbierania i odpowiedniego wykorzystywania. Prawo jednak surowo podchodzi do sprawy odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Takie działanie jest zakazane i wiąże się z grzywną do 10 tys. zł lub sankcją w postaci ograniczenia wolności. Według polskiego prawa spływ deszczówki nie może być także kierowany do sąsiada, ani na drogę publiczną.