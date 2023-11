Używam ich nie tylko do grzańca i szarlotki. Zawsze noszę kilka przy sobie, dzięki temu „złe oko” nie ma ze mną szans

Kupujesz gwiazdę betlejemską? Na to musisz zwrócić uwagę. Poinsencja może gubić liście i do świąt zostanie goła łodyga

Popularne w kuchni goździki to przyprawa, która pochodzi z zasuszonych pąków drzewa o nazwie goździkowiec wonny. Ta wiecznie zielona roślina pochodzi z Indonezji, ale rośnie także na Półwyspie Malajskim, Zanzibarze, czy Madagaskarze. Ze względu na mocny aromat, goździki są cenione w kuchni. Świetnie podkręcają smak jabłek, grzańca, a nawet mięsa. Mają także zastosowanie w medycynie. Ta korzenna w smaku przeprawa zawiera m.in. eugenol, który działa przeciwbólowo i antyseptycznie. Jednak to nie jedyne właściwości goździków. Można je także wykorzystać do magicznych rytuałów.

Wykorzystanie goździków w praktyce duchowej sięga czasów starożytnych. Były używane w niektórych z najwcześniejszych znanych ceremonii duchowych. Na przykład w starożytnym Egipcie goździki stosowano w rytuałach pogrzebowych. W starożytnych Chinach służyły za kadzidło podczas ceremonii religijnych. W Indiach goździki stosowano w medycynie ajurwedyjskiej w leczeniu różnych dolegliwości. Dziś goździki są nadal używane w wielu praktykach duchowych na całym świecie. Są również często wykorzystywane w rytuałach oczyszczających. Wiele osób używa goździków jako sposobu na energetyczną ochronę przed negatywną energią. Można nosić jako amulety lub umieszczać w domu, aby odpędzić demony i wampiry energetyczne. Można ich używać do oczyszczania aury i ochrony przed negatywną energią. Według osób pracujących z duchową energią goździki palone jako kadzidło pomagają w komunikacji ze światem duchów. Uważa się, że goździki są dobre dla czakry splotu słonecznego. Jest to czakra związana z naszą osobistą mocą i poczuciem własnej wartości. Kiedy ta czakra jest zrównoważona, czujemy się pewnie i mamy kontrolę nad naszym życiem. Goździki są używane w wielu duchowych rytuałach i ceremoniach, aby pomóc zrównoważyć tę czakrę i promować poczucie siły. Kadzidło z goździków uwalnia silny zapach, który może pomóc oczyścić przestrzeń i pozbyć się negatywnej energii. Mogą pomóc w koncentracji, sprzyjają osiągnięciu spokoju i równowagi. Ponadto uważa się, że goździki są pomocne w otwieraniu czakry trzeciego oka i promowaniu zdolności psychicznych Goździki można także dodawać do saszetek lub potpourri, aby przyciągnąć pozytywną energię.

