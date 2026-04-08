W lesie pojawiły się już grzyby. W Polsce nadal niewielu je zbiera

Grzybobranie przeważnie kojarzy się z wakacjami, jednak pierwsze okazy można znaleźć znacznie szybciej, gdy tylko natura budzi się po zimie.

Uwagę spacerowiczów przykuwa niezwykle jaskrawa czarka szkarłatna, określana przez niektórych mianem „filiżanki leśnych elfów”.

Ten gatunek nadaje się do spożycia i stanowi świetną, wczesnowiosenną nowinkę dla fanów gotowania, pomimo niezbyt wyrazistego aromatu.

Warto dowiedzieć się, w jakich rejonach rośnie ten charakterystyczny owocnik, aby bez obaw korzystać z jego wizualnych atutów w kuchni.

Czarka szkarłatna to gatunek grzyba, który pojawia się w rodzimych lasach już na samym początku wiosny. Jej cechą rozpoznawczą jest wyjątkowo mocna, krwistoczerwona barwa, bardzo kontrastująca z szarym tłem zeszłorocznych liści i gałęzi. Z uwagi na specyficzny, wgłębiony kształt przypominający puchar lub miseczkę, grzyb ten zyskał przydomek „filiżanki leśnych elfów”. Młode egzemplarze przypominają zamknięte kulki, ale w miarę wzrostu rozchylają się, osiągając od 2 do 8 centymetrów średnicy. Wnętrze owocnika pozostaje całkowicie gładkie, lśniące i utrzymane w tonacji szkarłatu bądź pomarańczu. Zewnętrzna powłoka bywa zdecydowanie bledsza, wpadająca w biel lub róż, często pokryta delikatnym meszkiem. Podstawa grzyba jest bardzo krótka, mierząca maksymalnie 3 centymetry długości i 5 milimetrów grubości, a czasem całkowicie chowa się w podłożu. Wnętrze czarki charakteryzuje się cienką, łamliwą strukturą o jasnym zabarwieniu, kompletnie pozbawioną wyczuwalnego zapachu.

Gdzie rośnie czarka szkarłatna i jak ją wykorzystać w kuchni?

Ten niezwykły gatunek wysypuje bardzo wcześnie, a pierwsze sztuki można zaobserwować od przełomu lutego i marca aż do maja. Czarki rosną zazwyczaj w większych skupiskach na butwiejących resztkach drzew liściastych, nierzadko ukrytych pod wierzchnią warstwą gleby. Grzybnia rozwija się najlepiej w cienistych, mocno wilgotnych rejonach lasów mieszanych. Chociaż przeciętny grzybiarz ignoruje takie znaleziska, czarka szkarłatna jest w pełni jadalna, mimo że jej walory kulinarne nie zadowolą każdego smakosza. Jej struktura jest dość elastyczna i chrupka, a sam miąższ cechuje się bardzo łagodnym, lekko słodkim profilem bez typowego leśnego aromatu. Część koneserów twierdzi wręcz, że smakuje podobnie do surowej rzodkiewki. Ze względu na nieduży rozmiar, rzadko traktuje się ją jako główny składnik dań na dużą skalę, lecz świetnie sprawdza się w roli urozmaicenia potraw.

Jaskrawoczerwona barwa tego grzyba doskonale przełamuje szarość wczesnowiosennego lasu, będąc jednym z pierwszych symboli budzącej się do życia przyrody. Nawet jeśli subtelny smak czarki nie zachwyci każdego, to jej zbiór może być sporym urozmaiceniem dla poszukiwaczy kulinarnych nowinek. Entuzjaści kuchennych eksperymentów chętnie sięgają po ten rzadko spotykany na talerzach owocnik. Należy jednak mieć na uwadze podstawową zasadę bezpieczeństwa i zabierać z lasu wyłącznie te gatunki, które potrafimy bezbłędnie zidentyfikować jako zdatne do spożycia.

