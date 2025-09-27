W październiku gwiazda betlejemska przygotowuje się do sezonu. Zrób to, a w Boże Narodzenie pięknie zakwitnie, a teściową zamuruje z wrażenia. Zasady pielęgnacji poinsecji jesienią

Pielęgnacja gwiazdy betlejemskiej w październiku jest kluczowa, by zakwitła na święta Bożego Narodzenia.

Zmniejsz podlewanie, przytnij pędy i przenieś roślinę do chłodniejszego miejsca, by pobudzić ją do kwitnienia.

Zapewnij poinsecji 14 godzin całkowitej ciemności dziennie, aby uzyskać intensywny kolor przykwiatków.

Chcesz, by Twoja gwiazda betlejemska zachwycała barwami? Poznaj sekrety jej pielęgnacji, by cieszyć się nią przez całe święta!

W październiku gwiazda betlejemska przygotowuje się do sezonu

Jesień to bardzo ważny okres w pielęgnacji gwiazdy betlejemskiej, aby roślina zakwitła pięknie w okresie świątecznym. Wrzesień i październik to czas, w którym powinniśmy trzymać się ściśle określonych zasad dbania o poinsecję, aby nie zmarniała. W tym czasie zmniejsz częstotliwość podlewania, pozwalając ziemi przeschnąć między podlewaniami. Roślina potrzebuje odpoczynku. Pod żadnym pozorem nie nawoź gwiazdy betlejemskiej. Możesz przyciąć pędy gwiazdy betlejemskiej o około 1/3. Pobudzi to roślinę do rozkrzewienia się i wytworzenia większej ilości pędów kwiatowych. Przycinanie najlepiej wykonać we wrześniu lub na początku października. Pamiętaj o założeniu rękawiczek, ponieważ sok z gwiazdy betlejemskiej może podrażniać skórę. Co ważne - przenieś swoją poinsecję do chłodniejszego pomieszczenia (około 15-18°C). To pobudzi ją do zawiązywania pąków kwiatowych. W październiku należy wykonać jeszcze jeden zabieg pielęgnacyjny gwiazdy betlejemskiej, który ma ogromny wpływ na kolor późniejszych kwiatów.

Zrób to w październiku z gwiazdą betlejemską, a w Boże Narodzenie pięknie zakwitnie

W październiku należy przygotować gwiazdę betlejemską do kwitnięcia. Tu kluczowe jest spełnienie jednego warunku. Otóż gwiazda betlejemska potrzebuje krótkiego dnia, aby zakwitnąć. Przez co najmniej 14 godzin na dobę, roślina musi przebywać w całkowitej ciemności. Dlaczego? Ten prosty zabieg ma ogromny wpływ na proces wybarwienia przykwiatków. Możesz przykrywać roślinę kartonem, wiadrem, ciemną tkaniną lub przenosić do ciemnego pomieszczenia (np. szafy, piwnicy) na 14 godzin dziennie. Ważne jest, aby robić to regularnie, każdego dnia, o tej samej porze. Nawet jednorazowe wystawienie na światło w ciągu nocy może opóźnić lub uniemożliwić kwitnienie. Po okresie ciemności, przenieś lub odsłoń roślinę, aby miała dostęp do światła dziennego. Najlepiej postawić ją w jasnym, ale nie bezpośrednio nasłonecznionym miejscu. Zapewnij swojej poinsecji temperaturę na poziomie 18-21°C w ciągu dnia.

Zasady pielęgnacji poinsecji w listopadzie i grudniu

Pielęgnację poinsecji w listopadzie i grudniu rozpoczynamy tuż po pojawieniu się kolorowych przylistków. Gdy zobaczysz, że roślina zaczyna wybarwiać przylistki (często mylnie nazywane kwiatami), możesz zaprzestać skracania dnia. Wówczas umieść gwiazdę betlejemską w jasnym miejscu, ale z dala od bezpośredniego słońca i źródeł ciepła. Podlewaj roślinę regularnie, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Unikaj przelania, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. W listopadzie możesz też zacząć nawozić roślinę nawozem dla roślin kwitnących, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pamiętaj, że gwiazda betlejemska lubi wilgotne powietrze. Możesz zwiększyć wilgotność regularnie zraszając jej liście.