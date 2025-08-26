W promocji Biedronki tylko za 75 groszy! Bez limitu i dla każdego

Biedronka przygotowała specjalne promocje na środki do prania i zmywania, idealne na koniec wakacji i początek roku szkolnego.

Wśród hitów cenowych znajdziesz proszki Persil za 59,99 zł, co daje zaledwie 75 groszy za pranie, oraz inne atrakcyjne oferty na detergenty.

Nie przegap promocji 1+1 na płyny do płukania Coccolino oraz 50% zniżki na drugi produkt Fairy do zmywarek.

Promocje w Biedronce! Pranie za 75 groszy

W najnowszej gazetce promocyjnej znajdziesz szeroki wybór produktów do prania w niższych cenach. Koniec wakacji i początek roku szkolnego to czas, w którym w wielu domach robi się więcej prania. Letnie i przewiewne ubrania lądują w szafach, a jesienna odzież wymaga odświeżenia. Jeżeli szukasz atrakcyjnych oferty na płyny i kapsułki do prania to koniecznie sprawdź promocje Biedronki.

Tylko do środy, 27 sierpnia w promocji Biedronki znajdziesz proszek do prania kolorów Persil 4,4 kg, który starcza na około 80 prań. Jego promocyjna cena wynosi 59,99 zł, czyli wychodzi około 75 groszy za jedno pranie. W tej samej promocji znajdziesz także proszek do prania Persil Expert, który starcza na 72 prania i również kosztuje 59,99 zł. Taniej kupisz także proszek do prania jasnych i ciemnych ubrań marki E. W promocji Biedronki za 5,5 kilogramowe opakowanie zapłacisz tylko 49,99 zł.

Trwające promocje Biedronki obejmują nie tylko proszki do prania, ale także płyny do płukania. Kupując dwa płyny do płukania Coccolino jeden z nich otrzymasz gratis.

Promocje w Biedronce. Minus 50 proc. na produkty do zmywarek

Ciekawa ofertą promocyjną jest także przecena kapsułek do zmywarki. W promocji Biedronki znalazły się bowiem wszystkie produkty do zmywarek od marki Fairy. Za drugi, tańszy produkt zapłacisz 50 proc. mniej. W ofercie promocyjnej znalazły się zarówno klasyczne tabletki do zmywaki, jak i płyny. Aby skorzystać z oferty możesz je dowolnie mieszać.

