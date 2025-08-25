Nowości w polskiej Sephorze. Na tę markę czekali wszyscy miłośnicy zaawansowanej pielęgnacji. Ten krem to absolutny bestseller

Założycielką marki jest Vicky Tsai, która zafascynowana bogactwem i harmonią japońskich rytuałów piękna, wyruszyła do Kioto, aby zgłębić sekrety tamtejszej pielęgnacji skóry. Ta podróż stała się fundamentem filozofii Tatcha, która łączy w sobie moc starożytnych japońskich składników botanicznych z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki.

Sekret tkwi w prostocie i jakości składników. Tatcha w swoich formułach wykorzystuje potęgę trzech kluczowych japońskich superfood:

Ryż: znany ze swoich właściwości nawilżających, rozjaśniających i wygładzających skórę.

Zielona herbata: bogata w antyoksydanty, chroni skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników i działa kojąco.

Algi: dostarczają skórze niezbędnych minerałów i wspomagają jej regenerację.

Te tradycyjne składniki są łączone z zaawansowanymi technologiami, aby zapewnić skórze optymalne nawilżenie, odżywienie i promienny wygląd. Produkty Tatcha charakteryzują się lekkimi, jedwabistymi konsystencjami, które zmysłowo rozpieszczają skórę podczas aplikacji.

Nazwa marki Tatcha, będąca skrótem od japońskiego słowa Tachibana, oznaczającego „stojący kwiat”, symbolizuje piękno i trwałość. Nawet logo marki nawiązuje do delikatnych płatków kwiatu, co podkreśla bliskość natury i elegancję charakterystyczną dla Tatcha.

Teraz polskie klientki i klienci Sephora mają wyjątkową okazję, aby na własnej skórze przekonać się o niezwykłej jakości i skuteczności produktów Tatcha. To idealna propozycja dla tych, którzy poszukują nie tylko efektywnej pielęgnacji, ale również chwili luksusu i relaksu w swojej codziennej rutynie. Odkryj moc japońskich rytuałów piękna z marką Tatcha – teraz dostępną w Sephora Polska!

Top 3 bestsellery Tatcha dostępne w polskiej Sephorze!

TATCHA The Dewy Skin Cream – Bogaty krem nawilżający

Ten bogaty krem nawilżający natychmiast zapewnia trzy razy więcej nawilżenia* dzięki zawartości kwasu hialuronowego, który nadaje skórze świetlisty blask i nie tylko. Udowodniono, że widocznie wypełnia drobne zmarszczki, zatrzymuje wilgoć i chroni przed stresem oksydacyjnym, dzięki czemu skóra staje się bardziej miękka i elastyczna.

TATCHA The Essence - Esencja rewitalizująca

Formuła o działaniu nawilżającym i przeciwstarzeniowym z Hadasei-3 100% , która ujędrnia, zmiękcza, wygładza i wspomaga skórę z ubytkiem kolagenu poprzez stymulację odnowy komórkowej, aby odbudowywać barierę i zatrzymywać nawilżenie. Badania kliniczne wykazały, że The Essence równie skutecznie zmniejsza zmarszczki i poprawia jędrność skóry, jak retinol i bakuchiol, oddziałując na te same biomarkery.

TATCHA Luminous Dewy Skin Mist - Odświeżająca mgiełka rozświetlająca

Jedwabista, nawilżająca mgiełka, którą można stosować pod lub na makijaż, aby nadać cerze świeży i promienny wygląd o każdej porze i w każdym miejscu. Odświeżająca, delikatna mgiełka nawilżająca, która szybko się wchłania, aby nawilżać skórę i wzmacniać barierę chroniącą nawilżenie dzięki zawartości kwasu hialuronowego i skwalanu.