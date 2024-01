W tym roku większość napisów na drzwiach ma błąd. Polacy robią to nagminnie. Jak podpisać drzwi po Trzech Króli?

Biegnę do apteki i kupuję w niej to. Dzięki temu moja azalia z wdzięczności obsypuje się kwiatami. Ma to znaczenie szczególnie zimą. Pielęgnacja azalii

Która forma napisu jest poprawna: "C + M + B" lub "K + M + B"?

Kilka dni temu Kościół katolicki obchodził święto Trzech Króli, czyli w rzeczywistości Święto Objawienia Pańskiego. Tego dnia wierni udają się na mszę do kościoła, gdzie oprócz odmówienia modlitwy, święcą kadzidło i kredę. Zgodnie ze zwyczajem, po mszy zamieszczają na drzwiach wejściowych do swojego domu ważny napis. "C + M + B" lub "K + M + B" na drzwiach symbolizuje przyjęcie Nowonarodzonego Chrystusa do swojego domu. I tu wiele osób zastanawia się, która forma jest poprawna według Kościoła katolickiego? Czy pierwszą literą powinno być "K", czy "C"? Otóż obie formy są poprawne, jednak mają różne znaczenia. "C + M + B" jest tłumaczona jako "Christus Mansionem Benedicat", co oznacza "Chrystus mieszkanie błogosławi". Z kolei "K + M + B", to pierwsze litery imion królów, którzy odwiedzili Małego Jezusa w stajence: Kacpra, Melchiora i Baltazara.

W tym roku większość napisów na drzwiach ma błąd. Polacy robią to nagminnie

Na drzwiach wielu polskich domów można dostrzec jeden poważny błąd w zapisie "C + M + B" lub "K + M + B" i wcale nie chodzi tu o wybór którejś z tych dwóch opcji. Polacy często zapominają o znaku krzyża, który również powinien znaleźć się na drzwiach. Poprawny napis to ten, który na początku ma znak krzyża, później "C + M + B" lub "K + M + B", a na końcu cyfry z aktualnego roku kalendarzowego.

