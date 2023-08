i Autor: Shutterstock Ćwiczenia na pośladki po 50tce

Zdrowy tryb życia

Wałki i oponki znikną w mig. Łatwe ćwiczenia na płaski brzuch dla kobiet po 50-tce. Jak schudnąć z brzucha?

Wałki i opnki to koszmar kobiet w każdym wieku.Na szczęście są proste sposoby na to, by się ich pozbyć. Ćwiczenia w wieku dojrzałym pomogą nie tylko rozprawić się z nadprogramowymi kilogramami, ale także sprzyjają utrzymaniu sprawności oraz zdrowia przez długi czas. Jeżeli planujesz schudnąć kilka kilogramów to pamiętaj, że w odchudzaniu najważniejsza jest dieta, a ćwiczenia są ważnym dodatkiem. Ruch sprzyja również ujędrnianiu oraz wzmacnianiu mięśni. Przygotowaliśmy dla Ciebie 3 proste ćwiczenia na płaski brzuch, które pomogą w walce z oponką i boczkami. To dobre ruchy dla kobiet dojrzałych. Bez ryzyka kontuzji.