Nie pachnie zbyt ładnie i wyciska z łzy, ale uwodzi słodyczą i ostrością. To panaceum naszych babć na mnóstwo dolegliwości zdrowotnych. Domowe sposoby na choroby wręcz obfitują w ten składnik. Jedna cebula wystarczy, by przygotować syrop na kaszel, zmienić smak dania lub pomóc w walce z trądzikiem. Właściwości zdrowotne cebuli doceniali już starożytni Egipcjanie, wierząc, że ta przywraca do życia zmarłych. Otrzyj łzy, wstrzymaj oddech i sprawdź nasze sposoby na cebulę!

Warto ją mieć zawsze w kuchni. To super warzywo, które ma mnóstwo zdrowotnych właściwości. Sprawdź, co zrobić z cebuli

Cebula to podstawowy składnik domowych sposobów na choroby. Syrop z cebuli stosujemy przy przeziębieniach. Nasze babcie zalecały także wąchanie surowej cebuli, gdy męczył katar i choroby dróg oddechowych. Cebula swoje właściwości zdrowotne zawdzięcza przede wszystkim bakteriobójczym substancjom, które trafiają nawet w bakterie oporne na działanie antybiotyków. Wśród cennych składników znajdują się także: fosfor, magnez, siarka, cynk, witamina C i krzem, czyli wszystko, co wzmacnia ogólną odporność organizmu. Cebula pomoże również cukrzykom — obniża poziom glukozy we krwi. Zmniejsza ryzyko zachorowania na osteoporozę i pomaga wzmocnić kości. Jest też skuteczna w diecie na obniżenie złego cholesterolu i dbaniu o właściwy poziom tego dobrego (w tym celu badacze zachęcają do jedzenia codziennie jednej surowej cebuli minimum przez miesiąc). Do worka ze zdrowotnymi atrybutami cebuli trzeba dorzucić jeszcze właściwości rozrzedzające krew i obniżające ciśnienie. Surowa lub ugotowana w wodzie pomaga także na zaparcia. Zawarta w cebuli kwercetyna może zapobiegać rozwojowi raka trzustki. Jednak nie wszyscy powinni po nią sięgać. Kto nie powinien jeść cebuli? Osoby zmagające chorobami nerek, wątroby, zapaleniem jelit oraz niewydolnością serca. Cebula składa się z wielu warstw i oprócz swoich właściwości zdrowotnych ma mnóstwo zastosowań kulinarnych. Warto jednak znać pewne właściwości, bo cebula cebuli nierówna. Najpopularniejsza cebula jest żółta z natury cierpka i o ostrym aromacie, ale w trakcie gotowania staje się słodka. Dlatego śmiało użyj do złagodzenia smaku dań, będzie też znakomita do francuskiej zupy cebulowej. Cebula Czerwona jest znacznie delikatniejsza i słodsza, rzadziej wyciska łzy przy krojeniu i nie psuje oddechu tak bardzo, jak żółta. Jest smaczna zarówno na surowo, jak i po usmażeniu. Zrobimy z niej pyszną konfiturę. Cebula dymka, czyli młoda zwyczajna cebula jest niezastąpiona w kuchni azjatyckiej. Znakomicie uzupełnia smak ramenu, zupy pho i wszelkiego rodzaju mięs i sałatek. Szalotka to odmiana cebuli o delikatnym smaku i zapachu — znakomita do zup, sosów i mięs. Dla amatorów koreczków najlepsza będzie cebulka perłowa. W sklepach zazwyczaj w formie marynowanej — ale surową możemy np. udusić w śmietanie i podać z pulpetami z indyka. Cebula mimo swojego niezbyt przyjemnego zapachu świetnie sprawdza się w dziale kosmetycznym. Już nasze babcie stosowały ją do leczenia dolegliwości skórnych. W medycynie ludowej popularna jest maska z cebuli na wrzody. Wystarczy obrać i posiekać cebulę, gotować przez 15 minut z odrobiną wody. Rozgotowaną zmiksować, ostudzić, nałożyć na chorą skórę i założyć opatrunek. Taką terapię trzeba powtarzać przez kilka dni, aż wrzód się wygoi. Podobne okłady można stosować przy leczeniu trądziku oraz blizn.

