Wciskam to w popularny owoc i wkładam do zmywarki. Koniec z brzydkimi zapachami i zaciekami na naczyniach. Sposób na czystą i pachnącą zmywarkę

Dlaczego ze zmywarki śmierdzi?

Brzydki zapach ulatniający się ze zmywarki to częsty problem. Resztki jedzenia, woda oraz detergenty mogą spowodować, że z naszej zmywarki zaczyna nie najładniej pachnieć. Zanim sięgniesz po sposoby na brzydkie zapachy w zmywarce, to sprawdź, czy Twoje urządzenie jest odpowiednio czyszczone oraz zabezpieczone. Brzydkie zapachy mogą pojawić się w sytuacji, gdy filtry w zmywarce są zatkanie i znajdują się tak resztki jedzenia. Pamiętaj także, by raz na kilka użyć umyć zmywarkę. Możesz do tego wykorzystać specjalne kapsułki, które czyszczą zmywarkę podczas ustawionego programu myjącego.

Wciskam to w popularny owoc i wkładam do zmywarki. Dzięki temu pozbyłam się uciążliwego problemu

Domowe odświeżacze do zmywarki rewelacyjnie rozprawą się z brzydkimi zapachami. Najpopularniejszy jest sposób z cytryną. Nie tylko odświeży ona wnętrze zmywarki, ale zawarte w niej kwasy sprawią, że na naczyniach przestaną pojawiać się zacieki. Trik ten jest szczególnie przydaje się podczas mycia kieliszków. Przed włączeniem zmywarki, koszycka na sztućce, wkładam połówkę cytryny. Aby zapach był jeszcze ładniejszy, w cytrynę wciskam kilka goździków. Dzięki temu mam naturalny pochłaniacz zapachów.