Babunia mówiła żeby wysypać to na dywan i odczekać. Dzięki temu dywan był jak nowy. Bez wody i szorowania. Sposób na pranie dywanu na sucho

Robię owocowy mus i wlewam do zlewu. Bez octu i bez sody. Kamień i osad znikają natychmiastowo. To mój niezawodny sposób na kamień w zlewie

Jak uprać dywan?

Dywan może być centralną ozdobą pomieszczenia i dodawać mu klimatu. Dodatkowo dywan pełni funkcje wyciszającą oraz ocieplającą pokój. Chroni podłogi przed uszkodzeniami oraz zarysowaniami. Wiele osób nie zawsze pamięta o odpowiednim czyszczeniu dywanu. Same odkurzanie to zdecydowanie za mało. Dywan zbiera praktycznie każde zabrudzenia przyniesiona na stopach, a także brzydkie zapachy z całego mieszkaniu. Brudny dywan może wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniu, co jest istotne w przypadku domowników zmagających się z alergiami oraz astmą. Dywany prać można zarówno na mokro, jak i na sucho. Warto robić to raz na jakiś czas.

Moja babunia rozsypywała to na dywanie, a potem porządnie odkurzała. Dzięki temu jej dywany świeciły czystością

Moja babcia była zwolenniczką prania dywanów na sucho. Uważała, że ta metoda pozwala zaoszczędzić wiele czasu i jest równie skutecznie, co pranie na mokro. Swój sposób na pranie dywanu na sucho opanowała do perfekcji i do dzisiaj cała rodzina korzysta z tego patentu. Babcia zawsze brała mydło w kostce i ścierała je na tarce do warzyw. W ten sposób przygotowywała sobie suche płatki mydlane. Mieszała je z sodą oczyszczoną i rozsypywała na dywanie. Zamykała pokój na kilka godzin i po tym czasie porządnie odkurzała dywan. Po takim zabiegu dywan był odświeżony i idealnie czysty. Większe plam przemywała mieszanką wody i sody oczyszczonej.

Zobacz także: Zawsze przed praniem ręczników robię to. Sposób z PRL-u wraca do łask. Dodaję to do wody i dzięki temu uprane ręczniki są zadziwiająco miękkie i pachnące

.

Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni Pytanie 1 z 10 Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę? Sól Pieprz Chili Dalej