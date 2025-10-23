Wetrzyj w nagrobek przed 1 listopada. Będzie lśnić z czystości. Domowa pasta wyczyści zaschnięty brud na grobie

Przed 1 listopada Polacy porządkują groby bliskich, a czyszczenie nagrobka to kluczowy element przygotowań.

Wybór odpowiedniego preparatu jest ważny, ale istnieje prosty, domowy sposób na skuteczne usunięcie brudu.

Dowiedz się, jak przygotować domową pastę, która sprawi, że nagrobek odzyska blask, a także jak usunąć trudne plamy z wosku!

Czyszczenie nagrobków przed 1 listopada

Wszystkich Świętych to szczególne wydarzenie w naszej tradycji. 1 listopada Polacy odwiedzają groby bliskich i modlą się za dusze zmarłych. W wielu polskich domach przygotowania do obchodów święta rozpoczynają się już kilka dni wcześniej, kiedy to Polacy wybierają się na cmentarze, aby posprzątać groby bliskich. Podczas porządków wyrzucamy zużyte znicze, zwiędłe kwiaty, czy stare wiązanki. Porządkujemy również okolicę wokół grobu i co najważniejsze - czyścimy nagrobek. Jak to zrobić szybko i skutecznie? Przede wszystkim należy dobrać preparat do materiału, z jakiego wykonana jest płyta, aby jej nie uszkodzić. Do czyszczenie nagrobków nadaje się na przykład wodą z płynem do naczyń. Można też zastosować domową pastę, która skutecznie rozprawi się z zaschniętych brudem i pozostałościami po liściach. Jak ją przygotować?

Domowa pasta do czyszczenia nagrobków. Jak ją zrobić?

W czyszczeniu nagrobków niezastąpiona jest pasta z sody oczyszczonej. Sprawdzi się ona zarówno w czyszczeniu nagrobków z granitu, jak i tych z lastryko. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą dwa składniki: opakowanie sody oczyszczonej i kilka kropel wody, tak aby powstała gęsta pasta. Zabierz ją na cmentarz wraz z wilgotną ściereczką i gąbką. Po pozbyciu się liści i innych niepotrzebnych rzeczy z nagrobka wetrzyj w płytę pastę i dokładnie, za pomocą gąbki lub szczotki wyszoruj jego powierzchnię. Na koniec zbierz resztki pasty ściereczką i polej grób wodą.

Co zrobić, aby nagrobek z lastryko lśnił?

W czyszczeniu nagrobka z lastryko doskonale sprawdzi się płyn do mycia naczyń, soda oczyszczona i miękka szczotka. Nagrobek wyszoruj płynem do mycia naczyń, a na większe zabrudzenia wysyp sodę oczyszczoną. Tak umyty pomnik oblej sporą ilością wody i osusz bawełnianą ścierką. Na koniec zabezpiecz nagrobek, polerując jego powierzchnię olejem. Może być to zwykły jadalny olej, np. kokosowy. Dzięki niemu grób odzyska blask i będzie odporny na zabrudzenia.

Jak usunąć plamy z wosku i parafiny z nagrobka?

Jednym z najczęściej pojawiających się zabrudzeń na pomniku, które jest jednocześnie najtrudniejsze do usunięcia, jest wosk. Plamę z wosku na nagrobku możesz usunąć dzięki użyciu mieszanki wody z octem. W tym celu wystarczy przygotować roztwór, jaki składa się z 3 łyżeczek octu na 1 litr wody. Namocz w nim gąbkę i pocieraj zabrudzone miejsce, aż wosk całkowicie się rozpuści.