Wetrzyj w okna, a pleśń zniknie raz na zawsze. To prawdziwy pogromca grzyba z uszczelek, a kosztuje 10 zł. Sposób na pleśń na oknach

Wetrzyj w okna, a pleśń zniknie raz na zawsze. To prawdziwy pogromca grzyba z uszczelek

Okres zimowy sprzyja rozwijaniu się pleśni i grzyba w ramach okiennych. Wówczas trzeba działać szybko, aby usunąć pleśń z okna i tym samym zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. Jeśli chcesz usunąć pleśń z okna, to w pierwszej kolejności dokładnie wyczyść zainfekowaną powierzchnię. Możesz to zrobić ręcznie za pomocą szczotki i octu. Następnie należy dokładnie osuszyć to miejsce na oknie i można przystąpić do odgrzybiania uszczelek i ram okiennych. Czym usunąć pleśń z okna? Tu niezawodny może się okazać olejek z drzewa herbacianego. Można go kupić niemal w każdej aptece lub drogerii, a kosztuje około 10 złotych. Olejek z drzewa herbacianego ma właściwości grzybobójcze i bakteriobójcze, dlatego doskonale usunie pleśń i inne wykwity z okna. Wystarczy, że wetrzesz go w uszczelki i ramy okna i pozostawisz do wyschnięcia. Pleśń zniknie raz na zawsze.

Czym usunąć pleśń z okna?

Oczywiście bywa, że domowe sposoby zawiodą. W takiej sytuacji najrozsądniej jest zastosować specjalistyczne preparaty grzybobójcze. Może mieć to miejsce, gdy pleśń rozwijała się długo i objęła już duży obszar. Odpowiednio dobrane środki chemiczne będą z pewnością dużo skuteczniejsze niż samodzielna walka z gigantycznym grzybem w domu. Z kolei jeśli pleśń jest obecna na uszczelkach lub silikonie okna, to najskuteczniej będzie go po prostu wymienić na nowy.

Przyczyny pleśni na oknach

Pojawianie się pleśni na oknach to znak, że w pomieszczeniu panuje za wysoka wilgotność. Najczęstszą przyczyną takiego stanu jest nieodpowiednia wentylacja pokoju. Okna PCV są znacznie szczelniejsze niż te drewniane i przez to bardziej narażone na rozwój pleśni i grzyba. Na oknach pod wpływem wysokiego poziomu wilgoci skrapla się para wodna po wewnętrznej stronie szyby, a potem spływa w dół osadzając się na uszczelkach. To pierwszy krok do pojawienia się wykwitów na ramach okien. W każdym z tych przypadków kluczowe jest odpowiednie wietrzenie pomieszczeń, ale również osuszenie powietrza w sytuacji, gdy jego wilgotność przekracza 60 %.