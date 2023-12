Weź 10 zł i idź do apteki. Kupisz najlepszy środek zapobiegający zamarzaniu uszczelek w aucie. W najgorszy mróz bez problemu otworzysz drzwi

Weź 10 zł i idź do apteki. Kupisz najlepszy środek zapobiegający zamarzaniu uszczelek w aucie

Do Polski nadeszła prawdziwa zima. Śnieg, mróz niektórych cieszą, inni z kolei napotykają same problemy spowodowane pogodą. Oczywiście do tej drugiej grupy najczęściej zaliczają się kierowcy. I wcale nie chodzi tylko o samą jazdę po śliskich ulicach, ale nawet o problem z dostaniem się do swojego auta. W tym momencie z pewnością osoby, które nie posiadają garażu, domyślają się, o co chodzi. Zamarzające uszczelki w drzwiach samochodowych to dość częsty i niezwykle ciężki problem. Bo wyobraź sobie sytuacje, że rano spieszysz się do pracy, wychodzisz z domu na mróz, chcesz wsiąść jak najszybciej do auta, a to jest niemożliwe lub co gorsza - otworzysz drzwi, ale uszkodzisz przy tym uszczelkę. Wówczas można stosować specjalistyczne odmrażacze na uszczelki. Jednak lepiej oczywiście zapobiegać niż leczyć i przed mrozem zabezpieczyć uszczelki w drzewach w aucie. Wystarczy, że w aptece kupisz glicerynę kosmetyczną. Kosztuje jedyne 10 złotych, a doskonale chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Co więcej, dzięki swoim właściwościom nawilżającym, gliceryna może przedłużyć żywotność uszczelek, opóźniając konieczność ich wymiany.