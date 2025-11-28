Weź udział w Black Friday i Cyber Monday! To już ostatnia szansa na skorzystanie z superofert i promocji na Allegro!

Allegro Black Weeks 2025 trwają tylko do Cyber Monady - 1 grudnia. Nie czekaj i już dziś ruszaj na świąteczne e-zakupy! Wciąż masz szansę upolować markowe produkty i świąteczne upominki pod choinkę. Wybieraj spośród tysięcy produktów w cenach obniżonych nawet o 50 proc.!

Przemyślane zakupy

Jak kupujemy? Analizując wyniki badania Danae dla Allegro1widzimy, że co druga osoba porównuje ceny w różnych sklepach, korzysta z kodów i kuponów rabatowych. Blisko 32 proc. kupujących uczestnicy w programach lojalnościowych m.in. w Allegro Smart!, a niewiele mniej osób używa aplikacji mobilnych. Rzadziej korzystamy z cashbacków, dodawania produktów do koszyka w oczekiwaniu na rabat czy kupowania produktów w zestawach promocyjnych. Mniej osób, bo zaledwie 15 proc. robi zakupy w outletach online. Nasze zakupy są bardziej przemyślane i chcemy jak najwięcej zaoszczędzić. Aby spełnić oczekiwania klientów Allegro przygotowało kampanię Black Weeks pełną bardzo dobrych promocji.

Bycie Smart! się opłaca

Dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z Allegro Smart!, platforma przygotowała specjalną ofertę. Bezpłatny okres próbny obejmuje aż 6 darmowych dostaw do wykorzystania w ciągu 6 miesięcy2, a roczny plan z nielimitowanymi dostawami, zwrotami i większą liczbą korzyści, kosztuje teraz 39,90 zł – o 20 zł mniej niż zwykle3.

Podczas Black Weeks Allegro platforma wprowadziła także tańsze dostawy i wygodniejsze płatności. Od 3 listopada do 28 grudnia br. ceny dostaw w ramach Allegro Delivery do punktów odbioru i automatów paczkowych będą niższe dla tych, którzy nie korzystają z Allegro Smart! oraz osób zamawiających produkty o wartości poniżej 45 zł. W tym czasie koszt dostawy z Allegro będzie o złotówkę niższy – 9,99 zł zamiast 10,99 zł. Festiwal zakupów niesie z sobą także  korzyści dla użytkowników usługi Allegro Pay, którzy od 17 listopada aż do 14 grudnia zyskają możliwość rozłożenia płatności na 3 raty 0 proc. (RRSO 0 proc.).      

Top okazje last minute!

Sprawdź najlepsze okazje na stronie kampanii: https://allegro.pl/strefaokazji/black-friday. Już dziś od godziny 7 rano możesz zapolować na produkty w promocyjnych cenach, takie jak:

Od godziny 14.00 28.11. dostępne będą również:

Gdy wybije godzina 19.00 28.11., sprawdź koniecznie, czy już jest:

Źródła:

[1]adanie „Trendy zakupowe” zostało zrealizowane przez Danae na zlecenie Allegro. Przeprowadzono 1000 ankiet w formie wywiadów online (CAWI). Badanie zostało zrealizowane w dniach 29.08–05.09.2025 r.

[2] Promocja trwa do 14.01.2026 tylko dla wybranych użytkowników.

[3] Promocja trwa do 14.01.2026, tylko na jeden okres rozliczeniowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżka 59,90 zł..

