Quiz z kultowego kina. Zgadnij, który aktor grał w tym filmie. Tylko krwisty kinomaniak zna te tytułu i nazwiska

Wielki quiz z kultowego kina. Zgadnij, który aktor grał w tym filmie

Na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat powstało wiele hitów kinowych, które są znane i chętnie oglądane przez każde pokolenie. To tak zwane kultowe filmy, czyli dzieła, które wywołują emocje u widzów, inspirują, a często także prowokują do refleksji. Zapadają w pamięć na lata i chętnie do nich wracamy po latach, odkrywając w nim nowe znaczenia i niuanse. To film, który cytujemy, parodiujemy i na którym się wychowujemy. Z pewnością można wymienić tu kilka tytułów, które zapadły w pamięć każdemu fanowi kina. No bo kto z nas nie oglądał filmu "Casablanca", "Ojciec chrzestny", "E.T." czy "Przeminęło z wiatrem"? Jeśli uważasz się za wytrawnego kinomaniaka, to rozwiąż nasz quiz z wiedzy filmowej. Znajdziesz w nim dziesięć pytań dotyczących kultowych filmów, nazwisk reżyserów i aktorów.

Quiz z kultowych filmów znajdziesz poniżej tego tekstu: