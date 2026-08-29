Wiemy, że latem robiłeś to z oknami, ale jesienią lepiej zmień nawyk. Przez ten błąd możesz zapraszać pleśń do swojego mieszkania

To, co latem chroniło przed upałem, jesienią może stać się pułapką: zasłanianie okien roletami sprzyja poważnym problemom w Twoim domu.

Wzrost wilgotności i brak cyrkulacji powietrza tworzą idealne warunki dla pleśni i grzybów, które mogą pojawić się na Twoich oknach i roletach.

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Jesienią nie rób tego z oknami. Konsekwencje mogą być poważne

Latem, gdy żar lał się z nieba naturalne było zasłanianie okien rolety. W ten sposób skutecznie ograniczało się nagrzewanie się pomieszczenia. Okazuje się jednak, że to co latem nam służyło jesienią może przynieść zadziałać zupełnie przeciwnie. Wiele osób lubi jesienią spuścić rolety okienne i odsłonić się od świata. W ten sposób w pokoju można stworzyć magiczny, jesienny nastrój napędzany jedynie światłem i cieniem. Eksperci jednak przestrzegają, nie zawsze spuszczanie rolet okiennych jesienią jest dobrym pomysłem.

Jesienią i zimą w wielu mieszkaniach wraca problem nadmiernej wilgotności powietrza. Zbyt duża wilgoć może odpowiadać za pojawienie się pleśni i grzybów w mieszkaniu. Często proces ten zaczyna się właśnie od okien. Deszczowa i wilgotna aura pogodowa sprzyjają osadzaniu się na oknach pary wodnej. Zjawisko to często można zaobserwować w postaci kropel wody na szybach, które najczęściej pojawiają się po nocy. Zamknięta roleta tworzy barierę nie tylko dla słońca, ale także mniejsza cyrkulację powietrza. Wiele osób wskazuje, że zbyt częste spuszczanie rolet jesienią i zimą sprzyja powstawaniu skroplin na szybach i pojawieniu się większej wilgoci.

Gdy dni stają się coraz krótsze i bardziej deszczowe może wzrosnąć także poziom wilgoci w mieszkaniu. Gotowanie, kąpanie się, a nawet oddychanie przyczyniają się do większej wilgotności. Badania wskazują, ze czteroosobowa rodzina może wytworzyć nawet 10 litrów wody dziennie. Woda będzie szukała ujścia, a okna stanowią idealną barierę dla osadzania się skroplin. Zamknięte rolety blokują naturalny przepływ powietrza i mogą przyczyniać się do powstawania pleśni oraz namnażania się grzybów.

Zawsze sprawdzaj to na roletach okiennych. Unikniesz poważnego zagrożenia

Materiałowa powierzchnia rolet okiennych może stanowić idealne siedlisko do namnażania się grzybów oraz pleśni. Jak wynika z badań wystarczy już wilgotność powyżej 60 proc., aby w jedną dobę rozwinęła się pleśń. Jednym z najbardziej oczywistych objawów, że w okolicy okien rozwija się pleśń są czarne plamy na roletach. Mogą one pojawiać się zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej stronie. Eksperci wskazują, że najbardziej narażone są dolne części okna oraz rolet. To tam gromadzi się spływająca woda. Aby ograniczyć ryzyka pojawienia się pleśni jesienią nie opuszczaj rolet na noc, a w ciągu dnia regularnie wietrz mieszkanie. Najlepiej jest zwijać rolety na kilka godzin dziennie.

Przetrzyj tym szyby, a wilgoć przestanie się zbierać. Sposób na zaparowane okna

Istnieje wiele domowych sposobów na zaparowane szyby. Jednym z najlepszych są domowe mieszanki, które tworzą na szybach specjalną powłokę, dzięki której nie zbiera się wilgoć. Podstawą takich roztworów jest ocet. Jego kwasowa formuła niweluje zbieranie się wody, a także neutralizuje bakterie i grzyby, dzięki czemu na gumowych uszczelnianiach okien nie powstaje pleśń. Przygotowanie mieszanki chroniącej okna przed wilgocią jest banalnie proste. Wystarczy wymieszać zwykły biały ocet z wodą w proporcjach 1:3 i dokładnie przetrzeć tym szyby. Czynność tą należy powtarzać raz w tygodniu. Ocet świetnie przeciwdziała także powstawaniu zacieków, dzięki czemu używając go nie tylko zabezpieczysz szyby, ale także je dokładnie wyczyścisz.

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