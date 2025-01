Wietnam znosi wizy dla Polaków. Kiedy najlepiej polecieć do tej azjatyckiej perełki?

Zrób to z tujami w ogrodzie w lutym! Wymieszaj ten proszek z wodą i opryskaj tuje. Wiosną szybko się zazielenią i będą okazałe. Zimowy oprysk na tuje przeciwko szkodnikom

Wietnam znosi wizy dla Polaków, Szwajcarów i Czechów. Przepis ma obowiązywać od 1 marca do 31 grudnia 2025 r. To doskonała okazja, aby zaplanować niezapomnianą podróż do tego egzotycznego zakątka Azji.

Kiedy warto jechać do Wietnamu?

Wietnam to kraj o zróżnicowanym klimacie, który oferuje różne doświadczenia w zależności od pory roku i regionu. Aby w pełni cieszyć się podróżą, warto dobrze zaplanować termin wyjazdu.

Północny Wietnam (Hanoi, Ha Long Bay). Najlepszy czas na wizytę w północnym Wietnamie to okres od października do kwietnia. W tym czasie temperatury są łagodniejsze, a opady deszczu mniejsze. Zima (grudzień-luty) może być chłodniejsza, zwłaszcza w górach, ale jest to również okres, kiedy można podziwiać piękne krajobrazy bez tłumów turystów.

Centralny Wietnam (Hue, Hoi An, Da Nang). Najlepszy czas na podróż do centralnego Wietnamu to okres od lutego do czerwca. W tym czasie pogoda jest sucha i umiarkowana, co sprzyja zwiedzaniu i relaksowi na plażach. Warto unikać okresu od września do listopada, kiedy region ten jest narażony na tajfuny i intensywne opady deszczu.

Południowy Wietnam (Ho Chi Minh City, Mekong Delta). Najlepszy czas na wizytę w południowym Wietnamie to okres od listopada do kwietnia. W tym czasie jest sucho i ciepło, co sprzyja zwiedzaniu i odkrywaniu uroków delty Mekongu. Warto unikać pory deszczowej (maj-październik), kiedy opady mogą być intensywne i utrudniać podróżowanie.

Co zobaczyć w Wietnamie?

Wietnam oferuje różnorodność krajobrazów, od malowniczych gór na północy, przez bujne pola ryżowe w delcie Mekongu, aż po rajskie plaże na wybrzeżu. Każdy region ma coś unikalnego do zaoferowania, oto kilka propozycji miejsc do odwiedzenia:

Ha Long Bay - jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, wpisane na listę UNESCO. Tysiące wapiennych wysp i wysepek tworzą malowniczy krajobraz, który najlepiej podziwiać podczas rejsu. Warto wybrać się na kilkudniową wycieczkę, aby w pełni docenić urok tego miejsca.

- jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, wpisane na listę UNESCO. Tysiące wapiennych wysp i wysepek tworzą malowniczy krajobraz, który najlepiej podziwiać podczas rejsu. Warto wybrać się na kilkudniową wycieczkę, aby w pełni docenić urok tego miejsca. Hanoi - s tolica Wietnamu, pełna historycznych zabytków, tętniących życiem ulic i pysznego jedzenia ulicznego. Warto odwiedzić Stare Miasto, Mauzoleum Ho Chi Minha oraz Świątynię Literatury.

tolica Wietnamu, pełna historycznych zabytków, tętniących życiem ulic i pysznego jedzenia ulicznego. Warto odwiedzić Stare Miasto, Mauzoleum Ho Chi Minha oraz Świątynię Literatury. Hoi An - urokliwe miasteczko z kolorowymi lampionami, zabytkowymi budynkami i pięknymi plażami. Stare Miasto Hoi An znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ocalało dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu polskiego architekta Kazimierza Kwiatkowskiego. To właśnie on, w latach 80. XX wieku, uratował Hoi An przed zniszczeniem, doceniając jego historyczne i architektoniczne znaczenie.

- urokliwe miasteczko z kolorowymi lampionami, zabytkowymi budynkami i pięknymi plażami. Stare Miasto Hoi An znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ocalało dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu polskiego architekta Kazimierza Kwiatkowskiego. To właśnie on, w latach 80. XX wieku, uratował Hoi An przed zniszczeniem, doceniając jego historyczne i architektoniczne znaczenie. Mekong Delta - obowiązkowy kierunek wycieczki, jeśli odwiedzisz Sajgon. Region pełen kanałów, pływających targów i bujnej roślinności. Idealne miejsce na rejs łodzią i poznanie lokalnej kultury. Warto odwiedzić pływający targ w Cai Rang oraz wioski rybackie, gdzie można zobaczyć tradycyjne metody połowu ryb.

- obowiązkowy kierunek wycieczki, jeśli odwiedzisz Sajgon. Region pełen kanałów, pływających targów i bujnej roślinności. Idealne miejsce na rejs łodzią i poznanie lokalnej kultury. Warto odwiedzić pływający targ w Cai Rang oraz wioski rybackie, gdzie można zobaczyć tradycyjne metody połowu ryb. Cu Chi Tunnels - sieć podziemnych tuneli, znajdujący się 70 km na północny zachód od Sajgonu, używanych przez Viet Cong podczas wojny wietnamskiej. Fascynujące miejsce, które pozwala zrozumieć historię kraju. Można tam zobaczyć, jak wyglądało życie w tunelach oraz spróbować przejść przez niektóre z nich.

Jakich dań spróbować w Wietnamie?

Wietnam to raj dla miłośników jedzenia. Pełna różnorodnych smaków, aromatów i tekstur uczta dla zmysłów. Wietnamska kuchnia jest znana z wykorzystania świeżych składników, ziół i przypraw, które tworzą wyjątkowe i zrównoważone dania. Wietnamska kuchnia różni się w zależności od regionu. Północna jest bardziej subtelna i mniej pikantna, z większym naciskiem na zupy i dania na bazie ryżu. Centralna jest bardziej pikantna i aromatyczna, z dużą ilością ziół i przypraw. Region ten słynie z dań takich jak Bun Bo Hue (pikantna zupa z wołowiną) i Mi Quang (makaron ryżowy z wieprzowiną i krewetkami). Południowa zaś, jest bardziej słodka i bogata w smaki, z dużą ilością owoców morza i świeżych warzyw. Popularne dania to Com Tam (ryż łamany z wieprzowiną) i Hu Tieu (zupa z makaronem ryżowym i owocami morza). Oto kilka dań, których warto spróbować podczas podróży:

Pho - tradycyjna zupa z makaronem ryżowym, mięsem (najczęściej wołowiną lub kurczakiem) i aromatycznym bulionem. Podawana z ziołami, limonką i sosem rybnym.

- tradycyjna zupa z makaronem ryżowym, mięsem (najczęściej wołowiną lub kurczakiem) i aromatycznym bulionem. Podawana z ziołami, limonką i sosem rybnym. Banh mi - kanapka z chrupiącą bagietką, mięsem (np. wieprzowiną, kurczakiem), warzywami i różnymi sosami. Idealna na szybki posiłek.

- kanapka z chrupiącą bagietką, mięsem (np. wieprzowiną, kurczakiem), warzywami i różnymi sosami. Idealna na szybki posiłek. Goi cuon - świeże spring rollsy z ryżowym papierem, wypełnione krewetkami, wieprzowiną, warzywami i ziołami. Podawane z sosem hoisin lub sosem rybnym.

- świeże spring rollsy z ryżowym papierem, wypełnione krewetkami, wieprzowiną, warzywami i ziołami. Podawane z sosem hoisin lub sosem rybnym. Bun cha - tradycyjne danie, które pochodzi z Hanoi. Składa się z grillowanej wieprzowiny (cha) podawanej z makaronem ryżowym (bun), świeżymi ziołami, warzywami i sosem rybnym. Wieprzowina jest zazwyczaj marynowana w mieszance sosu rybnego, cukru, czosnku i innych przypraw, a następnie grillowana na węglu drzewnym, co nadaje jej wyjątkowy smak i aromat.

- tradycyjne danie, które pochodzi z Hanoi. Składa się z grillowanej wieprzowiny (cha) podawanej z makaronem ryżowym (bun), świeżymi ziołami, warzywami i sosem rybnym. Wieprzowina jest zazwyczaj marynowana w mieszance sosu rybnego, cukru, czosnku i innych przypraw, a następnie grillowana na węglu drzewnym, co nadaje jej wyjątkowy smak i aromat. Cao lau - specjalność z Hoi An, składająca się z makaronu ryżowego, marynowanej smażonej wieprzowiny i ziół. Podawane z niewielką ilością bulionu.

- specjalność z Hoi An, składająca się z makaronu ryżowego, marynowanej smażonej wieprzowiny i ziół. Podawane z niewielką ilością bulionu. Che - słodki deser w formie puddingu na bazie fasoli, ryżu, owoców i mleka kokosowego. Podawany na zimno lub na ciepło.

- słodki deser w formie puddingu na bazie fasoli, ryżu, owoców i mleka kokosowego. Podawany na zimno lub na ciepło. Banh cam - smażone kulki ryżowe wypełnione pastą z fasoli mung i obtoczone w sezamie.

- smażone kulki ryżowe wypełnione pastą z fasoli mung i obtoczone w sezamie. Banh flan - wietnamska wersja kremu karmelowego.

