„Wilki” na krzaczkach pomidorów to błąd nowicjusza. Usuń je szybko, a zapewnisz sobie obfite zbiory

Soczyste, aromatyczne i pełne smaku pomidory, stanowią kwintesencję lata. Jednak, aby cieszyć się obfitymi plonami, trzeba im poświęcić nieco uwagi i zadbać o odpowiednią pielęgnację. Jednym z kluczowych zabiegów jest usuwanie wilków, czyli pędów bocznych wyrastających z kątów liści.

Dlaczego warto usuwać wilki pomidorów?

Jak pisaliśmy wyżej „wilki” to pędy boczne, które wyrastają z kątów liści pomidora. Choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niewinne, w rzeczywistości osłabiają roślinę i ograniczają plonowanie. Pobierają wodę i składniki odżywcze, które powinny być przeznaczone na rozwój owoców. Zagęszczają też krzak, a gęsta korona utrudnia dostęp światła do owoców, co spowalnia ich dojrzewanie i sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Ponadto energia rośliny jest kierowana na rozwój pędów, a nie na dojrzewanie owoców. Dlatego regularne usuwanie „wilków” jest niezbędne, aby zapewnić pomidorom optymalne warunki do wzrostu i obfitego plonowania.

Kiedy i jak usuwać wilki pomidorów?

Najlepiej usuwać „wilki” regularnie, co kilka dni, gdy są jeszcze małe, mają około 5-7 cm długości. Wtedy roślina nie traci zbyt dużo energii na ich rozwój, a zabieg jest łatwy i szybki. Najprostsza metoda usuwania pędów polega na delikatnym wyłamaniu „wilków” palcami. Należy to robić ostrożnie, aby nie uszkodzić głównego pędu. Można użyć ostrego noża lub sekatora, aby odciąć wilka tuż przy głównym pędzie. Trzeba jednak pamiętać o dezynfekcji narzędzi, aby uniknąć przenoszenia chorób. Usuwaj „wilki” w słoneczny dzień, aby rany po usunięciu szybko się goiły.Po zabiegu warto zasilić pomidory nawozem bogatym w potas i fosfor, aby wspomóc rozwój owoców. Usunięte pędy, można włożyć do naczynia z wodą, a gdy wypuszczą korzenie, posadzić jako nowe krzaczki pomidorów.

Które odmiany pomidorów wymagają usuwania wilków?

Nie wszystkie odmiany pomidorów wymagają usuwania „wilków”. Gatunki wysokie, prowadzone na jeden lub dwa pędy, wymagają regularnego usuwania wilków. Natomiast odmiany karłowe, samokończące, często nie wymagają tego zabiegu, ponieważ naturalnie tworzą krzaczasty pokrój. Zawsze warto sprawdzić opis danej odmiany, aby upewnić się, czy usuwanie wilków jest konieczne.

