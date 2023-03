i Autor: pixabay

Sprzątanie na wiosnę?

Wiosenne porządki czas zacząć! Jak się pozbyć z domu roztoczy i alergenów?

Alergia wziewna jest szeroko rozpowszechniona na świecie, a za jej występowanie w zamkniętych pomieszczeniach odpowiadają alergeny kurzu domowego. Walka z nimi jest trudna, gdyż nawet codzienna i skrupulatna dbałość o czystość domu nie zapewnia tu pełnej skuteczności. Z pomocą przychodzi nauka! Allergoff® Spray firmy ICB Pharma to specjalistyczny preparat na alergeny kurzu domowego, którego skuteczność potwierdziły badania kliniczne*. To neutralizator alergenów kurzu domowego - pyłków roślinnych, pleśni czy alergenów odzwierzęcych. Jest przeznaczony do stosowania m.in. na materace, meble tapicerowane, dywany i pluszowe zabawki. Jest wygodny w stosowaniu, wydajny (jedno użycie zapewnia 6 miesięcy ochrony) i w pełni bezpieczny – także dla dzieci. To dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które mają zdiagnozowaną alergię na kurz domowy lub ją u siebie podejrzewają.