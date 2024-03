Wiosenne porządki w ogrodzie. Zadbaj o żywopłot i trawnik

Śmiertelnie niebezpieczne jajka na Wielkanoc. Ratowniczka medyczna ostrzega, by nie podawać ich do jedzenia dzieciom. Ich spożycie może skończyć się tragedią

Niebezpieczne potknięcia i przecięte lub zerwane kable należą już do przeszłości dzięki akumulatorowym narzędziom ogrodowym PARKSIDE. Dzięki szerokiej gamie akumulatorowych narzędzi ogrodowych marka DIY oferuje nieograniczoną swobodę ruchów i stałą wydajność. Niezawodne akumulatory litowo-jonowe z serii PARKSIDE "X 20 V i X 12 V Team" zapewniają dużą moc do bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania. Szczególnie praktyczny: akumulator X 20 V jest kompatybilny z ponad 70 elektronarzędziami i narzędziami ogrodowymi PARKSIDE. Ujednolicony system akumulatorów zapewnia maksymalną wygodę i elastyczność w ogrodzie.

Kilka najważniejszych produktów z gamy akumulatorowych narzędzi ogrodowych PARKSIDE:

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu PARKSIDE 20 V PHSA-20 LI B2

Jeśli planujesz przycinanie żywopłotu na wiosnę, powinieneś zachować ostrożność, ponieważ od marca do września dozwolone są tylko prace konserwacyjne na żywopłocie ze względu na okres lęgowy i gniazdowania wielu ptaków. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu PARKSIDE 20V są idealne do tego typu prac. Wyposażone w laserowo cięte ostrze wysokiej jakości, aluminiową prowadnicę i osłonę ogranicznika, narzędzie akumulatorowe szybko przywraca żywopłotom, krzewom i krzewom kształt i zapewnia precyzyjny wzór cięcia. Ergonomiczne uchwyty wygodnie leżą w dłoni i umożliwiają bezpieczną i zrównoważoną pracę. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu zostały również zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie: zintegrowany dwuręczny wyłącznik bezpieczeństwa zapewnia natychmiastowe zatrzymanie silnika w niebezpiecznych sytuacjach. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V są kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami z serii "X 20 V Team".

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu PARKSIDE 12 V PHSA-12 B1

Mniejsze akumulatorowe nożyce do żywopłotu PARKSIDE są idealne do szybkiego użytku w mniejszych ogrodach. Ten kompaktowy model jest również wyposażony w wysokiej jakości ostrze laserowe i ma długość cięcia 35 cm, co zapewnia zwinną obsługę. Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 12 V są kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami z serii "X 20 V Team".

Sekator akumulatorowy Parkside 20V PAAS-20 LI A1

Wydajne narzędzie, takie jak akumulatorowe nożyce do gałęzi PARKSIDE 20 V, to niezbędnik każdego ogrodnika. Dzięki wysokiej jakości, wytrzymałej przekładni nożyce akumulatorowe z łatwością radzą sobie z gałęziami o grubości do 28 mm. Ergonomiczna rękojeść z miękkim uchwytem zapewnia bezpieczną obsługę, a ostrze boczne zapewnia precyzyjne i ostre cięcie. Dzięki temu nawet krzaczaste i przerośnięte rośliny można przyciąć w mgnieniu oka. Ale uwaga - teraz jest czas na "mniej znaczy więcej", ponieważ wraz z rozpoczęciem sezonu ogrodniczego przycinanie żywopłotów i krzewów z powrotem do ziemi nie jest już dozwolone. Nożyce akumulatorowe są kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami z serii PARKSIDE "X 20 V Team".

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce kombi 20 V PAGS-20 LI A1

Gdy wiosną trawa zaczyna kiełkować, akumulatorowe nożyce do trawy PARKSIDE Combi-Shear 20 V zapewniają precyzyjne cięcie i czyste krawędzie trawnika wzdłuż ścieżek, rabat kwiatowych i patio. Niezależnie od tego, czy chodzi o cięcie trawy, krzewów czy żywopłotów, dwustronne ostrze tego kompaktowego narzędzia 2 w 1 jest niezwykle ostre, zapewniając precyzyjne cięcie za każdym razem. Kolejną praktyczną cechą jest łatwa wymiana ostrzy do trawy i krzewów bez użycia narzędzi. Oznacza to, że można używać tylko jednego urządzenia do różnych zadań ogrodniczych. Podobnie jak wszystkie narzędzia PARKSIDE 20 V, akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów są kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami z serii PARKSIDE "X 20 V Team".

Akumulatorowa piła ogrodowa PARKSIDE 12 V PAAS-12 AS

Akumulatorowa piła ogrodowa PARKSIDE 12 V to kompaktowa piła szablasta z akumulatorem 12 V, która nadaje się do różnych prac związanych z cięciem i piłowaniem w ogrodzie. Niewielka waga i miękki uchwyt zapewniają bezpieczną obsługę. Pilarka jest również wyposażona w dołączany uchwyt do gałęzi i uchwyt szybkomocujący. Akumulatorowa pilarka do gałęzi jest kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami z serii PARKSIDE "X 12 V Team".

System akumulatorów PARKSIDE: Akumulator 20 V 2Ah, 4Ah i akumulator wielokrotnego ładowania 12 V 2Ah, 4 Ah

Zaawansowany system akumulatorów PARKSIDE oferuje znormalizowaną platformę akumulatorów i ładowarek dla urządzeń 20 V lub 12 V. Oznacza to, że kilka urządzeń może być obsługiwanych za pomocą tylko jednego akumulatora. Wszystkie akumulatory PARKSIDE są oparte na najnowszej generacji wysokiej jakości, wydajnych ogniwach litowo-jonowych. Aktywny system zarządzania baterią PARKSIDE zapewnia również bezkompromisową ochronę baterii i zapewnia pełną wydajność ogniw litowo-jonowych.